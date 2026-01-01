La friperie Action-Partage fête ses 40 ans d’existence

Windsor – La friperie Action-Partage a vu le jour le 9 février 1986. Elle fête donc cette année ses 40 ans d’existence.

La friperie d’Action-Partage Windsor, souvent appelée « la garde-robe du partage », est située au sous-sol de l’église de Greenlay, à Windsor. Elle propose des vêtements et articles de seconde main, avec des profits reversés à la banque alimentaire locale.

Installée durant plusieurs années dans l’ancienne église Saint-Gabriel pour ensuite occuper ses espaces au sous-sol du bâtiment des Chevaliers de Colomb, la friperie a accueilli des milliers de personnes depuis ses débuts.

« Notre priorité, c’était d’aider les gens. Nous avions beaucoup de demande pour les vêtements. Nous avons donc décidé de partir une friperie. Au départ, c’était embryonnaire. Nous avons donc fait des représentations ici et là et les gens ont commencé à nous donner des vêtements; nous avons donc commencé à aider les gens », se souvient André Cloutier, président de l’organisme Action-Partage.

Le but demeure le même : soutenir la banque alimentaire et les services offerts dans les écoles. L’argent amassé par la friperie sert à cette cause.

« Nous aidons dans les écoles et les personnes âgées. Nous achetons des appareils pour les personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité. Nous avons même déjà payé des médicaments », de dire M. Cloutier.

La friperie ouvre ses portes tous les jeudis, de 8 h à 15 h. « Chez Action-Partage, Nous sommes 25 bénévoles, dont 22 femmes et trois hommes. L’organisme a vu le jour en 1982. Nous voulons aider les familles et les personnes dans le besoin. Ça s’est développé avec le temps. Maintenant, nous avons un budget annuel d’environ 45 000 $. L’argent ne se renouvelle pas d’année en année. Il faut aller la chercher. Nous sommes quand même bien supporté; nous avons une bonne notoriété. Après 40 ans, nous sommes un organisme assez solide », affirme le président.

« Nous avons de très bons bénévoles très dévoués. À l’intérieur du mouvement, il y en a qui ont plus de 30 ans de bénévolat. Annuellement, nous répondons à quelque 250 demandes. Et notre friperie, c’est la plus vieille en ville », soutient M. Cloutier.

La friperie possède des bacs de récupération de vêtements. Il y en a à la Domtar. Un autre est situé à la Brasserie Saint-Gabriel. Deux sont installés sur la rue Greenlay.