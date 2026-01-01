X
Rechercher
Publicité

La friperie Action-Partage fête ses 40 ans d’existence

durée 14 mars 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor – La friperie Action-Partage a vu le jour le 9 février 1986. Elle fête donc cette année ses 40 ans d’existence.

La friperie d’Action-Partage Windsor, souvent appelée « la garde-robe du partage », est située au sous-sol de l’église de Greenlay, à Windsor. Elle propose des vêtements et articles de seconde main, avec des profits reversés à la banque alimentaire locale.

Installée durant plusieurs années dans l’ancienne église Saint-Gabriel pour ensuite occuper ses espaces au sous-sol du bâtiment des Chevaliers de Colomb, la friperie a accueilli des milliers de personnes depuis ses débuts.

« Notre priorité, c’était d’aider les gens. Nous avions beaucoup de demande pour les vêtements. Nous avons donc décidé de partir une friperie. Au départ, c’était embryonnaire. Nous avons donc fait des représentations ici et là et les gens ont commencé à nous donner des vêtements; nous avons donc commencé à aider les gens », se souvient André Cloutier, président de l’organisme Action-Partage.

Le but demeure le même : soutenir la banque alimentaire et les services offerts dans les écoles. L’argent amassé par la friperie sert à cette cause.

« Nous aidons dans les écoles et les personnes âgées. Nous achetons des appareils pour les personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité. Nous avons même déjà payé des médicaments », de dire M. Cloutier.

La friperie ouvre ses portes tous les jeudis, de 8 h à 15 h. « Chez Action-Partage, Nous sommes 25 bénévoles, dont 22 femmes et trois hommes. L’organisme a vu le jour en 1982. Nous voulons aider les familles et les personnes dans le besoin. Ça s’est développé avec le temps. Maintenant, nous avons un budget annuel d’environ 45 000 $. L’argent ne se renouvelle pas d’année en année. Il faut aller la chercher. Nous sommes quand même bien supporté; nous avons une bonne notoriété. Après 40 ans, nous sommes un organisme assez solide », affirme le président.

« Nous avons de très bons bénévoles très dévoués. À l’intérieur du mouvement, il y en a qui ont plus de 30 ans de bénévolat. Annuellement, nous répondons à quelque 250 demandes. Et notre friperie, c’est la plus vieille en ville », soutient M. Cloutier.

La friperie possède des bacs de récupération de vêtements. Il y en a à la Domtar. Un autre est situé à la Brasserie Saint-Gabriel. Deux sont installés sur la rue Greenlay.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Portes ouvertes à la Fabrique 409 le 16 mars prochain

13 mars 2026 | 0h00

Portes ouvertes à la Fabrique 409 le 16 mars prochain

Val-des-Sources — Après plusieurs mois d’attente, voilà que le projet de la Fabrique 409, chapeauté par le Centre d’action bénévole des Sources, voit enfin le jour. C’est en grande pompe que le Directeur général Christian Boucher et son équipe accueilleront les visiteurs lors d’un événement portes ouvertes qui se tiendra dans les locaux ...

LIRE LA SUITE
Plus de 32 500 $ amassé lors du Vélothon

5 mars 2026 | 0h00

Plus de 32 500 $ amassé lors du Vélothon

Val-des-Sources — On peut certainement dire que c’est « mission accomplie » pour le Vélothon 24 h organisé au profit de la Coopérative alimentaire des Sources. En effet, l’événement qui se déroulait à l’agora de la place publique de l’école l’Escale du vendredi 20 février à 17 h au samedi 21 février à la même heure aura permis d’amasser la somme ...

LIRE LA SUITE
Un billet chanceux de 1 000 000 $ acheté au dépanneur Boni-Soir de Wotton

3 mars 2026 | 0h00

Un billet chanceux de 1 000 000 $ acheté au dépanneur Boni-Soir de Wotton

Wotton — Le service des relations médias de Loto-Québec a récemment fait savoir que la région des Cantons de l’Est comptait dorénavant de nouveaux millionnaires parmi ses résidents. En effet le couple estrien formé de André Airoldi et Louise Vigneux ont vu la combinaison de l’Extra, laquelle était ajoutée à leur billet de lotto 6/49, leur ...

LIRE LA SUITE