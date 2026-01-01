La générosité des Chevaliers

C’est lors de l’assemblée des Chevaliers de Colomb de Windsor que le Grand Chevalier du Conseil a remis aux deux fabriques paroissiales et à cinq organismes un chèque provenant de la vente de la loterie locale. Les fabriques de Windsor et de Saint-François-Xavier, les organismes les Cadets, Opti-Jeunesse, le Centre de Répit Théo-Vallieres, les Filles d’Isabelle et Action-Partage ont bénéficié de cette aide. La loterie locale existe depuis plus de trente ans. Une idée qui a fait son chemin et qui a fait beaucoup de bien.