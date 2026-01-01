Un vent de solidarité souffle sur Richmond

Richmond – À la suite de l’incendie qui a détruit un immeuble de 11 logements sur la rue King à Richmond, un vent de solidarité a rapidement soufflé de façon intensive sur la communauté dans le but d’aider les sinistrés.

Le soir même du 8 janvier, les gens ont manifesté leur appui à ces personnes qui se retrouvaient à la rue sans rien.

« Nous avons été surpris et contents de voir la rapidité avec laquelle les gens se sont retournés pour aider. Ça s’est fait d’un claquement de doigt. Les gens se sont tous mis à aider ces personnes. C’était remarquable. Nous n’en revenions pas de la rapidité. Le soir même, nous avons vu de l’aide apportée aux sinistrés », raconte Lucie Bouchard, animatrice paroissiale (Sainte-Bibiane).

En fait, les Trésors du partage sont une friperie dont l’argent recueilli sert à l’entretient de l’église Sainte-Bibiane. Et c’est à cet endroit qu’a convergé l’aide aux sinistrés.

« Les gens se sont mis à venir porter des articles aux Trésors du partage. Nous ne nous attendions pas à recevoir autant de marchandise. Nous avons eu une équipe de bénévoles qui a effectué un travail remarquable. Il y avait 14 bénévoles. Les marchandises arrivaient par camion et avec des remorques. Les gens qui venaient porter des choses s’offraient pour nous aider. Ça a été un vent de solidarité. La marchandise entrait d’une façon spectaculaire », souligne Mme Bouchard.

Il y avait beaucoup de vêtements. Les gens ont aussi donné de la vaisselle. « C’était tout de même assez varié. Et à l’heure actuelle, nous ne pouvons plus prendre aucun vêtement, aucune marchandise; nous n’avons plus de place », de dire l’animatrice paroissiale.

En revanche, l’organisme peut encore recevoir des dons en argent pour aider ces sinistrés. « C’est principalement pour les nourrir. C’est ce dont ils ont besoin à l’heure actuelle. Tant qu’ils ne seront pas relocalisés, ils ne peuvent plus venir chercher de la marchandise. Ils ne sont pas encore installés. Ils ne peuvent pas venir chercher de la vaisselle; ils n’ont pas de place pour la ranger. Donc, il faut attendre que ces personnes-là soient relogées ce qui n’est pas une mince tâche. Par la suite, nous allons nous assurer d’un suivi avec les sinistrés. Nous allons équiper leur appartement du mieux que nous pouvons », soutient-elle.

Le samedi 10 janvier, les Trésors du partage ont reçu un important don en argent. « Nous sommes allés chercher des cartes-cadeaux chez Maxi pour les remettre aux sinistrés », précise-t-elle

« J’ai eu l’occasion de rencontrer chaque sinistré de façon individuelle pour leur assurer une écoute active; ils étaient vraiment démunis. Nous leur avons répété qu’il y avait une communauté derrière eux. Ils étaient émus par cette attitude collective », de dire Mme Bouchard.

L’argent amassé servira entre autres à payer des chambres d’hôtel. « Nous donnons aussi beaucoup de cartes-repas. Nous nous sommes vraiment tournés sur un dix sous. Les bénévoles ont vraiment travaillé beaucoup. Il y a eu le restaurant de la Gare qui ont ramassé 2000 $. Le motel de la Gare a aussi été très généreux en accompagnant ces gens-là. La Ville de Richmond a été très présente. Il y a eu un beau travail d’équipe. Ici, notre mission, c’est d’aider notre prochain et c’est ce que nous avons fait. Et nous sommes fiers de l’avoir fait », termine Lucie Bouchard.