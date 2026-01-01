Une journée « répare-tout » est organisée à Val-des-Sources

Val-des-Sources — La CDC des Sources, par l’entremise du projet Défis éco9, organise une journée très intéressante, écologique et constructive le samedi 17 janvier prochain.

Ce sera la première édition de la journée répare-tout. Présenté dans le cadre des diverses activités mensuelles prévues au programme des Défis éco9, cette journée thématique originale et gratuite se déroulera de 9 h à 16 h à la salle du GYM A21 de la MRC des Sources, située au 309 de la rue Chassé à Val-des-Sources.

Ouverte à l’ensemble de la population des Sources, cette journée toute spéciale ayant également comme maxime « Rien ne se perd, tout se répare ! »aura notamment pour but de prolonger la vie d’un objet ou d’un vêtement en le détournant ainsi des sites d’enfouissement. Cette dernière permettra également de viser l’économie en évitant aux propriétaires de se procurer un item de remplacement complet, tout en offrant l’opportunité d’en apprendre davantage sur les rouages de la réparation en participant activement à sa réalisation en compagnie de généreux bénévoles sur place.

Couture, astuces et ateliers créatifs « deuxième vie » viendront aussi occuper la programmation de la journée. Fait important à noter, alors que certains items jugés trop volumineux ou tranchants ne seront pas acceptés (tondeuse, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, etc.)

À l’inverse les petits appareils électriques et électroniques, ainsi que des jouets, vêtements et tissus propres comprenant quelques réparations de coutures, radio, DVD, jeux vidéo et autres, seront quant à eux les bienvenus.

Soulignons également qu’il est entendu que les participants apportent un seul item à la fois, afin de donner l’occasion à tous de participer, et qu’il est impératif d’apporter avec soi l’ensemble des pièces de rechange, de validation, les manuels d’instructions et outils nécessaires à la réparation de leur objet.

De plus, il importe tout autant de prendre note qu’il s’agit d’une initiative bénévole et collective ne constituant nullement un service professionnel. Pour plus de détails sur l’événement et approfondir les connaissances sur les Défis éco9 de la Corporation de développement communautaire (CDC) des Sources, il est possible de consulter le site internet de l’organisme à l’adresse : cdcdessources.com.