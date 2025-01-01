Une 21e édition sous le signe du renouveau

Danville — Le site de l’étang Burbank accueillait, les 8 et 9 novembre dernier, la 21e édition de la fête des oiseaux migrateurs à Danville. Cette édition marquait également le premier de la part d’un conseil d’administration de la Corporation de l’étang Burbank presque entièrement renouvelé, alors que ce dernier compte six nouveaux membres sur les sept actuellement en poste depuis le mois de septembre seulement.

« Bien que la température ne fût pas toujours évidente lors de l’événement, je dois dire que nous dressons un bilan préliminaire fort intéressant pour 2025. Les gens se sont déplacés en grand nombre pour venir participer à la fête, alors que pas moins de 1500 visiteurs nous ont rendu visite. C’est aussi avec plaisir et reconnaissance que nous avons pu compter sur une centaine de nouveaux membres des Amis de l’étang. C’est donc très gratifiant pour notre comité et c’est certain que ça apporte une motivation supplémentaire pour la suite des choses. », de commenter celui qui occupe maintenant le poste de Président de la Corporation, Rejean Auclair.

Soulignons aussi que le comité organisateur, en collaboration avec la ville, a saisi l’occasion de la journée inaugurale pour rendre un vibrant hommage à l’ancien président de la Corporation et à un grand bénévole, Gilles Lacroix, en renommant le belvédère en son honneur.

Ce geste a certainement suscité des émotions chez le principal intéressé ainsi que chez ses proches et le public présent.

Plusieurs des activités proposées cette année obtinrent une fois de plus la cote auprès du public, et l’on souligna notamment la grande popularité du spectacle de démonstration des oiseaux de proie, des visites guidées et de la conférence de la Société de Loisir ornithologique de l’Estrie inc. (SLOE).

Ajoutons à cela la présence de kiosques de nourriture et de rafraichissement, d’une tente chauffée, de maquillage et de jeux gonflables pour les enfants, sans oublier des artistes et des artisans, en plus d’inclure un espace très apprécié par les visiteurs : celui de la ferme d’Alpagas, Criadorable.

« En compagnie des membres de notre C.A., dont je tiens d’ailleurs à souligner et remercier l’implication pour avoir monté avec succès une telle édition en si peu de temps, nous allons procéder à un bilan plus en profondeur au cours des prochains jours. Cela nous permettra de dresser la liste des points forts et de ceux à améliorer. Cela nous permettra assurément d’apporter certaines nouveautés l’an prochain, tout en maintenant les bons coups. L’Étang Burbank est un endroit magnifique et tout aussi stratégique pour Danville et la MRC des Sources. La fête des oiseaux migrateurs est une occasion unique de célébrer la faune et la flore locale en compagnie de personnes d’ici et d’un peu partout en province. », de conclure avec enthousiasme le président, qui ne manqua pas de rappeler que rien de tout cela n’aurait pu être possible sans les appuis de la Ville de Danville et des nombreux partenaires de la fête.