Windsor — La Maison de la famille Les Arbrisseaux invite la population, les entreprises et les municipalités à prendre part à la grande soirée d’illumination, le vendredi 28 novembre, dès 17 h, face à la Banque Nationale, rue Saint-Georges, à Windsor.

Ainsi, ce sera l’occasion de mettre un terme à la campagne de financement 2025 « Illumine nos familles pour 2 $ » menée par la Maison de la famille.

L’objectif a été fixé à 25 000 $. Chaque don de 2 $ représente une lumière de plus dans le décor du temps des Fêtes de la Maison de la famille.

Il n’est pas trop tard pour y participer (819 628-0077). Les dons serviront aux activités parents-enfants et aux ateliers pour les parents, au dépannage alimentaire d’urgence, au prêt de jeux et matériel éducatif ainsi qu’aux interventions de proximité.