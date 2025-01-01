X
Rechercher
Publicité

Grande soirée d’illumination !

durée 26 novembre 2025 | 00h00

Windsor — La Maison de la famille Les Arbrisseaux invite la population, les entreprises et les municipalités à prendre part à la grande soirée d’illumination, le vendredi 28 novembre, dès 17 h, face à la Banque Nationale, rue Saint-Georges, à Windsor.

Ainsi, ce sera l’occasion de mettre un terme à la campagne de financement 2025 « Illumine nos familles pour 2 $ » menée par la Maison de la famille.

L’objectif a été fixé à 25 000 $. Chaque don de 2 $ représente une lumière de plus dans le décor du temps des Fêtes de la Maison de la famille.

Il n’est pas trop tard pour y participer (819 628-0077). Les dons serviront aux activités parents-enfants et aux ateliers pour les parents, au dépannage alimentaire d’urgence, au prêt de jeux et matériel éducatif ainsi qu’aux interventions de proximité.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La branche Lions offre une BD sur le handicap visuel à la bibliothèque de Val-des-Sources

24 novembre 2025 | 0h00

La branche Lions offre une BD sur le handicap visuel à la bibliothèque de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Engagés auprès de la communauté avec de multiples actions concrètes, les différents Clubs Lions supportent notamment les personnes vivant avec un handicap visuel par l’entremise de soutien financier à l’achat de lunettes, examens de la vue, aide à la recherche, dépistage, aide à l’acquisition de chiens-guides, en plus d’œuvrer à la ...

LIRE LA SUITE
Commémoration du jour du Souvenir à Danville

20 novembre 2025 | 0h00

Commémoration du jour du Souvenir à Danville

Danville — En dépit de la fermeture de la Filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne en milieu d’année, la traditionnelle commémoration du jour du souvenir a tout de même eu lieu à Danville. Prenant la relève de l’organisme, le samedi 8 novembre dernier, l’Église Unie Trinity de Danville avait invité la population à assister à ...

LIRE LA SUITE
Jour du Souvenir à Windsor et à Richmond

19 novembre 2025 | 0h00

Jour du Souvenir à Windsor et à Richmond

Val-Saint-François — Le jour du Souvenir a été célébré à Richmond et à Windsor, avec des cérémonies émouvantes pour honorer les soldats qui ont donné leur vie pour leur pays. Les citoyens de ces villes ont ainsi rendu hommage aux défunts et célébré leur mémoire, en réfléchissant aux valeurs de paix et de liberté qui définissent le pays. Le ...

LIRE LA SUITE