La branche Lions offre une BD sur le handicap visuel à la bibliothèque de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Engagés auprès de la communauté avec de multiples actions concrètes, les différents Clubs Lions supportent notamment les personnes vivant avec un handicap visuel par l’entremise de soutien financier à l’achat de lunettes, examens de la vue, aide à la recherche, dépistage, aide à l’acquisition de chiens-guides, en plus d’œuvrer à la sensibilisation à la cause.

Or, à l’instar d’autres Clubs au Québec, le 11 novembre dernier, la Branche Lions des Sources a fait don d’une bande dessinée thématique à la bibliothèque de Val-des-Sources.

Le livre intitulé Dans les yeux de Théo est une réalisation de l’Association des personnes handicapées visuelles de l’Estrie.

« Ce livre est le fruit de l’auteure Emma Couture. Il est illustré par Frédéric Lavoie. Voilà un livre qui s’adresse particulièrement aux jeunes, mais qui a le don d’intéresser n’importe qui. », de commenter le Lion Denis Brouillard.

Il s’agit là d’un geste significatif qui permettra à certains lecteurs, petits ou grands, de se familiariser davantage aux nombreux défis auxquels les personnes vivant avec une cécité visuelle peuvent être confrontées.

L’histoire raconte un passage dans la vie d’un jeune garçon du nom de Théo, qui nous transporte dans son univers où tout un monde de nuances et de sensations est à découvrir.