L’opération Coup de Cœur est de retour

durée 15 octobre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources - Le Centre d’action bénévole des Sources (CAB) organise cette année la campagne de collecte de fonds « Opération Coup de Cœur ». 

L’événement sera présidé d’honneur par M. Pier-Olivier Gouin d’ABS Remorques. Cette campagne marque la 24e édition de cette collecte de fonds annuelle. L’événement qui se déroulera principalement entre 6 h et 10 h au matin du vendredi 17 octobre prochain permettra de recueillir des fonds afin de soutenir la branche de dépannage alimentaire La Manne. 

Lors de cette journée toute spéciale, l’Opération Coup de Cœur réunira de nouveau des équipes formées de plusieurs bénévoles qui, comme par les années antérieures, seront positionnés aux abords de certaines grandes artères de circulations de la MRC situées dans les villes de Danville, Wotton et Val-des-Sources, afin de recueillir de généreuses contributions volontaires de passants et d’usagers de la route. 

Or, bien que les bénévoles se verront dûment équipés de vestes et/ou vêtements réfléchissants, il va de soi que les personnes qui emprunteront les circuits routiers à ce moment sont invitées à redoubler de vigilance pour la sécurité de tous. 

Rappelons également que les dons en argent et par système de carte bancaire seront acceptés. 

Avec un objectif défini d’amasser la somme de 35 000 $ pour la présente édition, l’équipe du CAB des Sources entend poursuivre sa mission de soutenir la sécurité alimentaire et de continuer de distribuer en complémentarité de l’apport indéfectible de Moisson Estrie, des denrées aux citoyens dans le besoin tout au long de l’année, et ce, à travers l’ensemble de la MRC. 

« Ce n’est un secret pour personne que le coût de la vie s’avère de plus en plus élevé et, de ce fait, on remarque également une demande accrue au niveau des besoins en dépannages alimentaires. Les sommes recueillies grâce à la très grande générosité des gens nous permettent de maintenir notre soutien à la cause, en tentant de maximiser le plus possible les quantités et donc notre offre de service à la population. J’aimerais remercier M. Gouin de se joindre à l’édition 2025 et également souligner les importantes collaborations sur lesquelles nous pouvons notamment compter avec Desjardins des Sources, la Coop Métro Plus et plusieurs autres partenaires contribuant aux bienfaits de la tenue de l’Opération Coup de Cœur. », de confier M. Christian Boucher, directeur général du Centre d’action bénévole des Sources. 

Ce dernier ajouta qu’un kiosque de vente de Hot Dog sous la tente sera également érigé dans le stationnement du centre commercial de Val-des-Sources peu de temps après la fin des activités de la guignolée vers 10 h. 

À noter en terminant que les personnes désireuses de contribuer à une levée de fonds à d’autres moments pourront également le faire, alors que des terminaux seront disponibles tout au long du mois d’octobre chez plus d’une dizaine de commerces partenaires. Pour de plus amples informations : www.cabdessources.org.

 

