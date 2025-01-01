21,1 km au pas de course pour lutter contre le cancer

Val-des-Sources — Repousser ses propres limites en support à une cause qui nous tient à cœur !

Voilà le défi que s’est lancé Audrey Michel au cours des derniers mois.

Puisant son énergie de ses intentions au cœur de situations familiales personnelles, la jeune femme a décidé de mettre à profit son plaisir de la course. Elle n’entreprendra rien de moins qu’un demi-marathon en septembre prochain. Son but, venir en aide à la Fondation québécoise du cancer par le biais de l’initiative de levée de fonds « Grand Défoulement » sur la plateforme www.jedonneenligne.org.

Pratiquant la course à pied de façon régulière depuis environ une dizaine d’années et membre du club de course de Val-des-Sources, Mlle Michel a vraiment décidé de mettre son corps et sa résilience au défi, elle qui a principalement l’habitude de courir sur de courtes distances.

C’est après avoir vu sa grand-mère affronter courageusement la maladie qui l’a frappée il y a environ sept ans et après avoir appris à l’automne 2024 que la mère de sa conjointe ainsi qu’une tante devaient elles aussi mener une bataille similaire que Mlle Michel a compris qu’elle devait agir face à de telles situations.

« C’est malheureusement une réalité, mais beaucoup de familles se voient touchées par le cancer et nous connaissons tous pour la plupart quelqu’un qui lutte pour sa santé présentement. En effet, étant déjà très engagée dans cette cause lorsque ma grand-mère a reçu son diagnostic, j’ai décidé de me raser la tête en signe de solidarité. Lorsque la maladie est revenue toucher deux autres membres de ma famille à la fin de l’année dernière, j’ai souhaité pousser mon implication encore plus loin. Je me suis tout d’abord joint au Grand Défoulement — tête rasée — pour lequel la générosité des gens m’aura permis de troquer mes cheveux pour un don global de 1285 $ à la Fondation québécoise du cancer. Toutefois, comme j’avais une certaine ambivalence au départ entre me faire raser les cheveux et courir un demi-marathon, chose que je n’ai jamais faite, j’ai finalement décidé de me lancer dans les deux aventures au profit de la Fondation. Un défi qui peut sembler important au départ, mais qui n’est certainement que bien peu face à ce que les gens atteints ont à affronter. », confia humblement la femme d’affaires, elle qui est propriétaire opérante de la boutique en Vrac sur la 1re avenue à Val-des-Sources.

Audrey Michel précisa que le défi de course à pied pour lequel elle s’entraine depuis quelques mois déjà se déroulera le samedi 27 septembre prochain vers 9 h.

Cette dernière s’élancera donc de Danville vers Warwick, sur une distance de 10,5 km par le tronçon de la route verte, avant de rebrousser chemin pour revenir au point de départ par la suite.

« Il s’agit d’une initiative bien personnelle, mais si des gens veulent participer et partager un petit bout de chemin avec moi, que ce soit à la course, à la marche ou à vélo, il est certain que tous seront les bienvenus. Il faut simplement prendre note qu’il n’y a aucun point de ravitaillement de prévu sur le parcours lors de l’événement. », de conclure celle qui s’est donné comme objectif de recueillir 500 $ avec son défi, mais qui avoue tout de même avoir une certaine espérance de pouvoir dépasser ou à tout le moins égaler la somme amassée lors de sa coupe de cheveux.