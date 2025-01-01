Danville — Le comité organisateur de la Fête familiale, récréative et sportive annuelle Danville s’Active qui se déroulera simultanément avec le Symposium des Arts les 29, 30 et 31 août prochain, a dévoilé une programmation haute en couleur et il y en aura pour tous les goûts.

En effet, les activités prendront leur envol le vendredi 29 août avec le début des compétitions sportives, comprenant le toujours populaire tournoi de balle molle qui se déroulera toute la fin de semaine au parc Donald-Roy, ainsi que le très attendu tournoi de tennis des loisirs, qui se glisse à la programmation de la fête cette année.

La Ville de Danville, en collaboration avec le concessionnaire automobile JN Auto, prendra en quelque sorte en charge l’animation en soirée. Elle invite l’ensemble des citoyens, des artistes et des visiteurs à se joindre à elle aux abords du plateau sportif du Centre Mgr Thibault pour profiter de la programmation d’activités et assister à des spectacles mettant en vedette la musique et la danse.

Tout d’abord, lors de sa première représentation, qui aura lieu le vendredi, l’équipe de « Danville S’Active » sera heureuse d’accueillir sur ses planches la formation émergente « Lo Mark ».

Ce groupe prometteur, au style musical folk rock, offrira une prestation captivante avant le spectacle principal. Le tout se déroulera à 18 h sur la scène JN Auto.com. Dès 19 h l’ambiance risque littéralement de s’enflammer alors que les organisateurs frappent un grand coup avec la présence en ville du mythique groupe AlcoholicA (hommage à Metallica).

La zone familiale prendra place dès le samedi à 11 h 30, où jeux gonflables, maquillages, jeux de kermesses, taureau mécanique, rallye, kiosque de friandise et autres surprises seront de la partie. Un service de bar et rafraichissement sera sur place, de même qu’un service de nourriture avec le camion de rue strEAT Tacos.

Un tout autre registre occupera le volet spectacle du samedi, alors qu’une soirée dansante suivra de 18 h 30 à 22 h 30. Les festivaliers auront ainsi l’opportunité de se déhancher au rythme de la Grande soirée country avec la troupe-école de danse Cowboy 23 country/pop.

C’est donc toute une fin de semaine qui attend les gens de Danville du 29 au 31 août prochain, une célébration des arts, de la culture, de la famille et du sport qui, une fois de plus, ne sera pas sans rappeler l’époque de la renommée fête au village.