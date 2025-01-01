X
Une édition 2025 couverte de réussite pour le Festival Gourmand de Val-des-Sources

durée 27 août 2025 | 06h51
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources - La 46e édition du Festival Gourmand de Val-des-Sources est déjà derrière nous, mais les nombreux souvenirs de 2025, eux, demeureront assurément. 

Les festivaliers ont en effet encore répondu présents cette année à l’invitation lancée par le comité organisateur en se rendant en grand nombre sur le site du parc Dollard. 

Des spectacles de grande qualité et une offre alléchante et variée à la place de la gourmandise auront une fois de plus su rassembler les visiteurs dans le plaisir. 

Il faut avouer que, mise à part une petite période de pluie en journée le dimanche, la température s’est avérée quasi idéale pour la tenue des activités. 

Le tournoi de balle lente du festival, présenté au parc « Lou » Richard, aura lui aussi connu un succès de participation et d’achalandage au cours du week-end. Pour la présidente du comité organisateur, Mlle Katherine Gauthier, ce succès est principalement attribuable au fait que la population citoyenne et corporative se sont approprié le festival et ont à cœur cette tradition annuelle valsourcienne. 

Ajoutons bien entendu à cela le travail et l’implication des nombreux valeureux bénévoles qui s’appliquent avec ardeur tout au long de l’année, afin de concocter la meilleure programmation qui soit. 

« Bien que nous ne soyons que quelques jours après la fin du Festival et que le bilan financier et administratif reste encore à faire, je pense qu’en tant qu’organisation nous pouvons être fiers de cette 46e édition. Nous avons reçu des commentaires très positifs pendant l’événement et nous avons également pris note des suggestions qui nous ont été faites. Nous prendrons le temps de faire un retour en groupe et de bien analyser chacun des éléments au cours des prochaines semaines. J’aimerais en profiter pour remercier sincèrement encore une fois tout un chacun ayant collaboré avec nous pour la réalisation du Festival 2025. Merci aux organismes présents, à la ville de Val-des-Sources, aux partenaires financiers sans qui rien de tout cela ne pourrait être possible malgré notre meilleure volonté. Merci aussi aux artistes qui nous ont offert de superbes prestations et surtout un grand, grand merci à l’ensemble des festivaliers qui demeurent au rendez-vous et qui continuent de nous accompagner dans cette belle aventure qu’est le Festival Gourmand, merci!», de commenter Mlle Gauthier avec un sourire de satisfaction dans la voix.

