Des tonnes de denrées remises par Maxi Richmond

Richmond — Au cours de la dernière année, Maxi Richmond a offert ses produits invendus aux Tabliers en folie pour un grand total de 20 394 kg de denrées alimentaires.

Cette opération s’est réalisée par l’entremise du Programme de récupération en supermarché (PRS).

« Avec 20 tonnes de nourriture, c’est l’équivalent d’environ 40 000 repas servis aux ménages dans le besoin pour la région de Richmond », souligne Myriam Campeau, directrice des Tabliers en folie, cuisines collectives.

« Nous sommes fiers des résultats, poursuit-elle. Nous avons doublé le total depuis l’an dernier. Tout ça ne serait pas possible sans la superbe participation de toute l’équipe du Maxi Richmond ! Ce partenariat entre le Maxi Richmond et les Tabliers en folie est vraiment bien. Bravo et merci. »

Selon elle, le Programme de récupération en supermarché est à la fois un projet social, environnemental et économique.

Il améliore l’accès à des aliments sains et variés aux groupes des cuisines collectives, aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, aux bénévoles du Centre d’action bénévole ainsi qu’aux élèves de l’école du Plein-Cœur. Il détourne de l’enfouissement des denrées encore comestibles et il constitue une solution gagnant-gagnant pour les supermarchés et les banques alimentaires.