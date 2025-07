La prudence est de mise avec la publication de photos voyages

Actualités-L’Étincelle — Voilà enfin revenu la période des vacances estivales et le moment propice pour voyager et découvrir d’autres régions, nous diront certains avec justesse.

Bien que cela représente assurément des opportunités plus qu’intéressantes de partager en direct des clichés de nos escapades avec nos familles et nos amis, il s’avère tout de même toujours judicieux de se montrer prudent face à nos publications sur les réseaux sociaux et encore plus durant cette période de l’année.

En effet, selon des extraits d’une étude publiée par la firme Léger pour le compte du géant de l’assurance Allstate et réalisée en ligne auprès de 1603 Canadiens et Canadiennes actifs sur les médias sociaux, on apprend que près de 32 % des personnes sondées affirment diffuser des publications en lien avec leur voyage à venir ou en cours.

Cette proportion augmente à plus de 51 % chez les personnes âgées de 18 à 34 ans. Cela a bien entendu pour incidence possible de fournir de l’information sur les allées et venues des gens et par le fait même de laisser sous-entendre qu’il est fort possible qu’il n’y ait personne à la maison durant cette période, augmentant du même coup les risques de cambriolages.

À la lueur de ces résultats et de l’analyse interne de l’historique des réclamations cumulées lors de la dernière décennie chez Allstate, la compagnie tend à démontrer une corrélation des faits et une légère hausse touchant principalement les périodes de juillet à novembre avec un point marqué en août.

Fort heureusement plusieurs actions préventives sont conseillées et peuvent aisément être mises en place, afin d’aider à pallier à de telles situations.

À titre d’exemple, il pourrait notamment être recommandé de demeurer évasif dans les informations divulguées au sujet de votre voyage à venir et éviter de préciser les dates du périple prévu, ne publier vos photos qu’à un groupe restreint et soigneusement sélectionné de personnes ou encore de ne publier celles-ci qu’au moment de votre retour.

Bref, il ne s’agit là que de quelques bribes d’informations nous permettant de prendre conscience des stratégies auxquels certains malfaiteurs pourraient avoir recours et les risques potentiels liés à un manque de vigilance de la part des vacanciers.

Redoublons donc de prudence à la veille de nos sorties estivales et profitons pleinement de la belle saison en toute sécurité.