C’est la fin pour la Filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne

Danville — Triste nouvelle alors que l’on apprend que l’une des plus anciennes organisations présente sur le territoire de la MRC des Sources met fin à ses activités.

C’est en effet ce à quoi se sont résolu les membres de la Filiale 041 Danville-Windsor de la Légion, lors d’un vote qui a eu lieu lors d’une assemblée spéciale tenue le mercredi 11 juin dernier à Danville.

Fondée en 1932, la Filiale aurait ainsi célébré ses 100 ans d’ici quelques années seulement. C’est donc à forte majorité que les membres ont mandaté l’exécutif pour procéder à la liquidation des actifs d’ici le 1er juillet prochain.

Bien que les ressources financières de l’organisme s’avérassent limitées, ce sont principalement le vieillissement des membres actuels et le trop faible taux de relève, qui contribuent à augmenter les difficultés d’être en mesure de pourvoir des postes au sein de l’exécutif, qui auront mené à la décision difficile, mais jugée inévitable dans les circonstances.

C’est d’ailleurs l’essentiel du message que la Filiale 041 aura partagé avec la direction provinciale de la Légion royale canadienne par le biais d’une lettre explicative au lendemain du vote.

Pour le moment il est encore beaucoup trop tôt pour savoir de ce qu’il adviendra des traditionnelles cérémonies marquant le jour du Souvenir dans la région et la mise en valeur des cénotaphes sur le territoire.

« Nous avons déjà eu des échos à l’effet que d’autres organismes pourraient potentiellement prendre le relais de certaines activités, mais évidemment c’est vraiment très embryonnaire et on va laisser le temps aller un peu avant de parler ou de présager de quoi que ce soit. N’oublions pas qu’il pourrait également être envisageable de voir certains de nos membres joindre les rangs d’autres Filiales un peu plus près des grands centres et ainsi garder possiblement un niveau d’activités dans notre milieu. Bref, disons simplement que rien n’est exclu pour le moment, mais que seul le temps nous dira de ce qu’il en adviendra de la suite des choses. », de commenter Christian Croteau, dernier président de la Filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne.