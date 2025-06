Le CJE des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs devient Destination Carrefour

Val-des-Sources — Réunit en assemblée générale annuelle le 11 juin dernier, les membres de la direction du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs ont annoncé un virage important au sein de l’organisation.

Il fut mentionné lors de cette assemblée que l’organisme délaissait son appellation actuelle pour devenir fièrement Destination Carrefour. Des mots soigneusement sélectionnés en lien avec les services offerts, alors que Destination traduit l’idée de cheminement et d’aboutissement vers l’emploi ou les études.

De son côté, Carrefour maintient le lien de reconnaissance du CJE. Il est important de mentionner que l’organisme demeure avant tout un Carrefour jeunesse-emploi. Cependant, le nouveau nom et l’image de marque renouvelée ont pour but de refléter la mission élargie de l’organisme, qui s’adresse maintenant à toute personne de 14 ans et plus.

« […] nous continuons d’offrir des services dédiés aux jeunes, tout en ayant ajouté un volet employabilité pour la clientèle de 35 ans et plus. Destination Carrefour reste donc un organisme jeunesse ancré dans la communauté, qui propose aujourd’hui des accompagnements humains, personnalisés et adaptés aux réalités d’un marché du travail en constante transformation. »

De plus nous apprenions qu’un changement aura également lieu au niveau de la gestion de l’organisme, alors que la directrice générale des 27 dernières années, Mme Sylvie Bibeau, tendra maintenant le flambeau à son actuelle directrice adjointe, Mlle Jade Lescault, à compter du 1er juillet prochain. Mme Bibeau assurera une transition progressive et harmonieuse en poursuivant son implication au sein du CJE en tant que directrice adjointe.

En ce qui a trait au bilan de la dernière année, le Carrefour jeunesse-emplois rapportait que 12 500 interventions avaient été réalisées, avec 815 personnes accompagnées de manière individuelle. Il faut dire que des projets, tels que Le Grand Saut, Place aux jeunes, les Brigades du Carrefour ou encore Maman futée démontrent bien la capacité de l’organisme à répondre aux besoins de son milieu.