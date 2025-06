Le Festival gourmand dévoile la programmation de sa 46e édition

Val-des-Sources — Au cours des derniers jours, le comité organisateur du 46e festival gourmand de Val-des-Sources, qui se déroulera du 14 au 17 août prochain, a dévoilé sa programmation officielle très attendue.

Les festivaliers auront le plaisir de constater que l’appellation du festival reprendra tout son sens, alors qu’un nombre record de participants seront présents pour bonifier l’offre alimentaire de la Place de la gourmandise.

En effet, ce seront 13 kiosques d’organismes de la région et cinq camions de rue qui seront sur place pour l’édition 2025.

Bien entendu le volet musical sera de nouveau à l’honneur avec la présence de groupe et personnalité bien connue de la scène culturelle québécoise. Ainsi, c’est aux artistes Sandrine Hébert et Phil Lauzon que revient le privilège d’inaugurer la grande scène cette année, alors qu’ils seront de passage sur le site du parc Dollard lors de la soirée d’ouverture du jeudi 14 août.

24 heures plus tard, ce sera au tour de la formation « Chris Chelios orchestre » de monter sur scène, suivie de « Lendemain de veille ». La soirée du samedi du samedi 16 août promet elle aussi d’être forte en émotion, alors que Sara Dufour et Francis Degranpré se chargeront d’animer et faire danser la foule.

Il est à noter que l’organisation arrive avec une nouveauté intéressante cette année, soit la présentation d’une dernière soirée musicale festive et rassembleuse pour clôturer le festival. Ce mandat sera assuré par les fils du Diable et le très populaire Alain François. Bien que certains souhaitaient voir le retour du plateau de manège, ce ne sera pas le cas et l’organisation ne prévoit actuellement pas le retour de ce volet dans l’avenir.

Cela dit […]« En plus des spectacles, le site du festival accueillera une programmation familiale bien remplie. La populaire remorque de jeux vidéo et les jeux gonflables seront disponibles tous les jours. Les 16 et 17 août, petits et grands pourront également profiter d’une animation ambulante colorée, de maquillage pour enfants, de jeux de cirque ainsi que d’un parcours Ninja Warrior impressionnant présenté par Team Cadieux. Un concours du plus grand mangeur de hot-dogs aura également lieu, pour le plus grand plaisir des festivaliers. » Faisait notamment mention la note de presse issue des bureaux du Festival.

C’est sous le signe de l’enthousiasme et de la prudence que le comité formé d’organisateurs bénévoles se lance dans l’aventure de cette 46e édition.

« Nous devons être prudents au niveau de la prise de risque financier pour le festival, notre souhait et celui de la Ville sont d’assurer la pérennité de l’événement et nous devons bien réfléchir à chacun des investissements pour nous assurer d’une rentabilité minimale. La vente anticipée constitue une ressource cruciale pour assurer le succès du festival. Nous visons à écouler 2000 billets. », c’est ce qu’a souligné Catherine Gauthier, présidente du comité d’organisation. Les laissez-passer sont d’ores et déjà en vente en ligne et à la COOP Métro Plus de Val-des-Sources.

Soulignons en terminant que l’équipe du festival est toujours à la recherche de personnes bénévoles désirant apporter leurs aides et s’impliquer pour la réussite de l’événement. Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec l’organisation.