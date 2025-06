La Société d’Histoire d’Asbestos bien entouré pour célébrer ses 30 ans d’existence

Val-des-Sources — Souvenirs collectifs, anecdotes, retrouvailles, hommages, fierté, sourires et émotions, voilà qui traduit en quelques mots ce que l’on pouvait retrouver entre les murs de la salle La Bénévole de Val-des-Sources le samedi 24 mai dernier dans le cadre des célébrations entourant le 30e anniversaire de la Société d’Histoire d’Asbestos.

Un intensif travail de recherche, de préparation et d’invitation effectué par les membres organisateurs aura permis de rassembler dans un décor regorgeant d’histoire, tout près de 200 personnes qui ont à la fois marqué la mémoire de l’ancienne ville minière en plus d’en façonner assurément l’héritage communautaire qui s’y perpétue.

Tour à tour, les animatrices de la journée, mesdames Nicole Goudreau et Marie-Paule Gendron, ont invité sur scène des personnalités s’étant notamment démarquées au niveau de monde des affaires, socioculturel, communautaire, sportif et politique.

C’est pourquoi l’organisme d’histoire présidé par M. Mario Leblanc aura pu compter sur la présence de quatre anciens maires et mairesses de la municipalité, soit Mme Louise Moisan-Coulombe, qui fut la première femme à siéger au conseil municipal d’Asbestos, messieurs André Bachand et Jean-Philippe Bachand, ainsi que le maire actuel de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

D’anciens députés fédéraux et provinciaux étaient également sur place pour l’événement alors que les invités ont pu renouer l’espace d’un moment avec Alain Tardif, Yvon Vallières, Karine Vallières et, bien entendu l’actuel député de Richmond, M. André Bachand. Les performances d’athlètes ayant atteint les plus hauts niveaux, tels que Jean et Gilles Hamel, furent également reconnues avec raison.

En plus de tous ces instants de reconnexion avec l’histoire, le moment était certes on ne peut mieux choisi pour souligner l’apport et l’implication de la fondatrice de la Société d’histoire d’Asbestos, madame Pierrette Martineau Théroux. Cumulant plus de 60 ans de bénévolat au sein de la communauté, cette dernière s’est vu remettre une mention honorifique de l’Assemblée nationale des mains d’André Bachand.

Le comité organisateur a profité du passage dans la région de l’homme d’affaires et philanthrope Gérard Veilleux pour lui céder le micro, afin que ce dernier puisse partager avec le public toute sa fierté et son affection pour Asbestos/Val-des-Sources et ses citoyens. Une mention toute spéciale à la Chef d’état-major de la Défense canadienne et originaire de Val-des-Sources, la générale Jennie Carignan, qui a dignement fait parvenir ses félicitations par vidéo aux membres de l’organisme.

C’est donc dans la joie et la bonne humeur que tout un chacun aura pu profiter de cette journée haute en émotions et saluer l’organisation réussie de ces célébrations, marquant plus de 30 ans d’Histoire.