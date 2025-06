Échange de plants annuel au Marché Champêtre de Melbourne

Melbourne — le traditionnel échange de plants, semis, semences, boutures et vivaces se tiendra le samedi 14 juin au Marché champêtre de Melbourne.

Cette activité se déroule sous la collaboration des Amis de la terre du Val-Saint-François, des Tabliers en folie et du Marché champêtre de Melbourne.

Les Amis de la terre du Val-Saint-François ont instauré depuis plus de dix ans cette coutume qui gagne en popularité d’année en année. La population est invitée à apporter leurs surplus de jardinage et à venir partager leur passion pour les plantes.

Afin d’encourager cette initiative et de la faire perdurer dans le temps, les Tabliers en Folie ont offert à la municipalité du Canton de Melbourne et au Marché champêtre, une station Troc-Jardin. Ce petit kiosque en bois est installé en permanence au Marché champêtre et peut accueillir et offrir les surplus de jardinage tout le long de la période d’ouverture du marché.

Le Marché champêtre de Melbourne, situé au 1257 route 243, est ouvert jusqu’en octobre les samedis de 9 h à 13 h.