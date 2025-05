Une subvention pour aider le CAB de Windsor et région à accompagner les aînés vulnérables

Val-Saint-François – Grâce à une subvention accordée par le député provincial André Bachand, le Centre d’action bénévole de Windsor et région pourra intensifier ses interventions auprès des personnes aînées vulnérables.

Le député Bachand a annoncé, jeudi dernier, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, l’octroi d’une somme de 95 225 $ au Centre d’action bénévole de Windsor et région dans le cadre du programme « Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité » (ITMAV).

D’une façon concrète, la subvention a permis d’engager une ressource supplémentaire visant à joindre et à accompagner plus de personnes aînées vulnérables.

« Nous sommes très heureux de ce financement, car nous constatons que les besoins sont énormes sur tout notre territoire. Le CAB de Windsor et région peut maintenant bonifier son offre de services dédiés aux aînés de Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli et Windsor. Quelle que soit la problématique rencontrée, la travailleuse de milieu est le premier pas pour y voir plus clair. Le travail de Karolyne Stratford contribuera positivement au maintien des personnes âgées dans leur communauté et chez elles », selon Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Le montant reçu est réparti sur une période de 18 mois. Le financement est donc assuré jusqu’au 31 mars 2026.

« C’est une très bonne nouvelle pour nous. Il y avait déjà un travailleur de milieu dans le secteur de Valcourt qui avait le mandat de couvrir la totalité du territoire de la MRC. C’est beaucoup trop pour une seule personne », affirme Mme Boisvert.

Ce financement fait suite à l’appel de projets 2023-2024 lancé au cours de l’été dernier. Cet appel de projets permet également de venir en appui à des initiatives de gériatrie sociale en cours de déploiement.

Cette initiative permettra de repérer des personnes aînées dans le besoin et de les accompagner vers les ressources utiles à leur situation; il contribuera aussi à briser l’isolement des personnes aînées, favoriser leur santé et leur bien-être et les soutenir dans leur maintien à domicile.

« Je suis très heureux de cet appui à la communauté de Windsor qui va faire une très grande différence dans notre capacité à continuer de proposer des services de qualité pour les personnes aînées. C’est une mesure qui contribue à leur maintien à domicile en santé et en sécurité. Merci à nos organismes pour cet accompagnement au quotidien », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Le Québec compte maintenant 191 travailleurs de milieu. Le rôle des travailleurs de milieu est de repérer les personnes aînées en situation de vulnérabilité, de comprendre leurs besoins, de les accompagner dans la recherche de solutions et, au besoin, de les référer aux bons services ou activités en collaboration avec les ressources de la communauté. Les travailleurs de milieu contribuent à l’amélioration de leur bien-être, à favoriser leur autonomie et, ainsi, à maintenir leur participation active dans la communauté.