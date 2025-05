Souper steak et frites : un bénéfice net de 50 200 $

Windsor — Le souper steak et frites, organisé par Centre de répit Théo Vallières, s’est déroulé au Centre J.-A.-Lemay de Windsor et aura permis d’amasser un bénéfice net de 50 200 $. Pas moins de 600 personnes ont pris part, le mercredi 30 avril dernier, à cette activité de financement essentielle à l’organisme.

« C’est vraiment un grand succès. C’est une activité de financement vraiment importante pour le Centre de répit Théo Vallière. En fait, elle est essentielle pour permettre à notre organisme de poursuivre ses activités. Si nous n’avions pas ce souper et notre tirage, nous ne pourrions pas rester ouverts », mentionne Roxanne Vallières, fondatrice et directrice du Centre de répit Théo Vallières.

La masse salariale représente la plus importante dépense pour le Centre de répit Théo Vallières. « Il faut comprendre que le ratio d’employés est très important parce que ce sont des enfants à besoins particuliers », précise Mme Vallières.

Le Centre de répit Théo Vallières est un organisme sans but lucratif régi par un conseil d’administration. Il est destiné aux jeunes, aux adolescents et aux adultes présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne, un trouble du spectre de l’autisme, un retard global ou un handicap quelconque. Le Centre accueille des usagers provenant, entre autres, des MRC des Sources et du Val-Saint-François, ainsi que de la région de Sherbrooke.

« Le but du Centre est d’empêcher leur isolement et de leur permettre de vivre leur vie à eux, et ce, en leur offrant des activités des plus simples de la vie quotidienne. C’est aussi leur donner la chance de retrouver leurs amis qu’ils n’ont pas toujours l’occasion de voir à l’extérieur de l’école ou de leur milieu de vie. Le Centre de répit Théo Vallières, c’est offrir aux parents de s’arrêter tout simplement et de reprendre leur souffle », souligne Mme Vallières.