Saint-François honore trois de ses bénévoles

Cheryl Labrie, conseillère du district 3 et responsable des dossiers des loisirs, de la culture et de la famille, Dominique Samson-Desrochers, attachée politique du député de Richmond, André Bachand, Maryse Gagné, bénévole de l’année dans la catégorie Relève, Adam Rousseau, maire, et Éric Lefebvre, député de Richmond-Arthabaska.