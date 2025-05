Une 88e édition diversifiée pour l’exposition des Fermières de Danville

Danville — Les 25 et 26 avril dernier, le Centre communautaire Mgr Thibault de Danville a accueilli la 88e édition de l’exposition artisanale du Cercle de Fermières local.

Ainsi, les visiteurs avaient la chance de contempler quelques centaines de créations en expositions, dont près d’une centaine de celle-ci étaient rendus disponibles à la vente par les artisanes.

Si l’on retrouvait des pièces dites plus traditionnelles réalisées par la technique du crochet, du tissage du tricot et aussi quelques desserts, la soixantaine de Fermières membres du Cercle danvillois offraient également une gamme de produits différents et renouvelés.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur beaucoup plus de diversité de pièces que par le passé. Bien que nous maintenions la tradition du patrimoine, nous laissons plus de places et d’ouverture à diverses formes d’arts et de créations, telles que des capteurs de rêves et de la peinture notamment. », de commenter Mme Agathe Boissonneau, présidente de l’organisme.

Cette dernière ne manqua pas de saluer le travail et l’implication de l’ensemble des Fermières en rappelant que le fruit de leurs expressions créatives rend les expositions toujours de plus en plus intéressantes chaque année.

De plus cette dernière souligna une fois de plus la très grande importance que représentent ces rendez-vous annuels avec la population, alors que le cumul des activités entourant cet événement devient source principale de financement pour l’organisme.

En effet, une fois l’exposition terminée en fin d’après-midi le samedi, les gens étaient invités à participer à un souper spaghetti à 17 h 30, puis à une soirée de clôture animée par le très populaire « Bingo des Fermières », où de nombreux prix de présence et des nouveautés étaient offerts.

C’est donc mission accomplie pour le comité organisateur et les membres, alors que les visiteurs ont une fois de plus eu la chance de découvrir tout le talent qui habite ces artisanes locales.

