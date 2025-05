Le Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor devient l’organisme de l’année !

Windsor — Dans le cadre de la Semaine d’action bénévole, le Centre d’action bénévole de Windsor et région a tenu sa traditionnelle Soirée reconnaissance de l’action bénévole qui a permis de souligner le travail d’un organisme en particulier.

Cette année, c’est le Tournoi M13-M 15 Sherwood de Windsor qui est sorti gagnant du tirage effectué parmi les 14 organismes de la région de Windsor et de Val-Joli.

« Nous sommes réunis afin de souligner la 51e édition de la Semaine d’action bénévole. Cette semaine, aux quatre coins de la province, nous célébrons votre implication pour le travail que vous faites au sein de votre organisation. Ce soir, vous êtes exactement 202 personnes qui ont répondu à notre invitation et c’est avec beaucoup d’émotions que nous vous disons simplement merci », de dire Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Le thème de cette année est « En route vers le bénévolat ». « Quel beau slogan, surtout lorsqu’il est porté par des personnes bienveillantes comme vous tous ! Je me permets d’imaginer un grand chemin tracé par le bénévolat qui parcourt le Québec et qui nous relie les uns aux autres et qui est solidifié par la force du nombre. Peu importe l’organisme choisi, nous sommes tous engagés sur la même route du bénévolat qui nous rend solidaires à travers nos implications » de dire Louise Tremblay, coordonnatrice aux bénévoles au CAB de Windsor et région.

L’organisme de l’année sera toujours invité à participer à cette soirée reconnaissance, mais il sera retiré de la pige pour les cinq prochaines années.

C’est donc le Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor sur qui les projecteurs se sont arrêtés cette année. « Nous avons eu la 47e édition du Tournoi au mois de janvier. Nous sommes déjà partis pour la 48e édition qui aura lieu du 20 janvier au 1er février 2026. Nous recevons une quarantaine d’équipes du Québec et de l’Ontario. Ça veut dire que nous accueillons entre 600 et 700 joueurs. Merci, ça nous donne un bon coup de pouce », a soutenu Luc Desrosiers, président du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor.

Le président du Tournoi a reçu une bouteille de pétillant ainsi que 200 $ en bons d’achat offert par la Chambre de commerce régionale de Windsor. Un trophée lui a aussi été remis.