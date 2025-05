Une soirée sous le thème « le chemin des églises  »

Danville — Comme à l’accoutumée, l’organisme Danville-Histoire, Culture et Société organisera sa première soirée thématique annuelle, mêlant l’histoire et la mémoire de sa région.

C’est ainsi que la société d’histoire invite la population à refaire en quelque sorte le chemin des églises de Danville et de plusieurs municipalités environnantes.

Cette soirée, dont l’admission est gratuite, se tiendra le vendredi 9 mai prochain à l’église Trinity United Church de 19 h à 21 h 30.

Le lieu de culte situé au 43 de la rue Grove à Danville sera donc le théâtre de cette soirée où le sympathique et coloré président de D.H.C.S., M. Normand Desharnais, animera la présentation en emportant les spectateurs au cœur d’un amusant voyage sur les sentiers mêmes de nos ancêtres, et ce, en allant d’aussi loin que du début de la colonie jusqu’à aujourd’hui.

« Il faut savoir qu’au fil des années, nous avons eu plusieurs chapelles et églises de différentes appartenances sur le territoire de Danville et des environs. Or, comme on le sait de nos jours, une grande majorité d’entre elles sont disparues, fermées ou encore transformées. Nous ne cherchons pas à aborder une religion en particulier, mais plutôt à réexaminer et à éclaircir son histoire. C’est pourquoi nous invitons les gens non seulement à assister, mais aussi à participer activement à la discussion sur un aspect crucial de notre passé et de notre mémoire collective locale », a ajouté M. Desharnais.

Pour en apprendre davantage sur cette soirée thématique, il est possible d’entrer en contact avec la société d’histoire de Danville (DHCS).