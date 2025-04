Cinq personnalités de la région décorées de la médaille du Roi Charles III

Danville — Le Club de Curling de Danville était le théâtre d’une soirée toute spéciale le vendredi 4 avril, alors que cinq personnalités de la région étaient décorées de la médaille du couronnement du Roi Charles III.

C’est en présence de la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, et de l’ancien député de Richmond-Arthabaska à la Chambre des communes, M. Alain Rayes, que cette soirée, organisée par la Filiale 041 de la Légion royale canadienne, aura permis d’honorer l’implication et le dévouement sociaux communautaires de Mme Micheline Charest, Mme Sylvie Roberge, M. Serge Chagnon ainsi que M. Guy-Charles Amnotte. Mentionnons que M. Robert McKeage est l’autre personne méritante, lequel n’a malheureusement pu être présent à l’événement, étant retenu pour cause de santé.

Il est important de souligner que cette distinction est la première médaille commémorative canadienne marquant un couronnement. Elle fut en effet créée pour marquer celui du roi Charles III, qui a eu lieu le 6 mai 2023.

Il est à noter que les récipiendaires soigneusement sélectionnés se doivent d’avoir été proposés par une organisation partenaire reconnue par le gouvernement du Canada, dont la Légion royale canadienne fait partie intégrante, ainsi que satisfaire aux critères d’admissibilité établis tels que :

• Avoir apporté une contribution importante au Canada, à une province, à un territoire, à une région ou à une collectivité au Canada, ou avoir accompli à l’étranger une réalisation exceptionnelle ayant fait grand honneur à notre pays.

• Avoir été en vie le 6 mai 2023, jour du couronnement du roi.

C’est donc avec grande fierté que le président de la filiale 041 Richmond-Windsor, M. Christian Croteau, accueillit avec fierté, et au nom de l’ensemble des membres de la Légion royale canadienne, les lauréats de cette distinction honorifique assurément fort bien méritée pour chacun.

Félicitations à toutes les personnes honorées.