Inauguration des travaux de l’ascenseur au couvent Mont Saint-Patrice de Richmond

Richmond — Il était aux environs de 11 h le vendredi 4 avril dernier, lorsque la première pelletée de terre marquant officiellement le début des travaux d’infrastructures, menant à l’ajout d’un ascenseur, a eu lieu au Couvent Mont Saint-Patrice de Richmond.

C’est donc en présence du député provincial, M. André Bachand, du maire de Cleveland, M. Herman Herbers, de M. Charles Malette, conseiller à la ville de Richmond, de membres du groupe Construction Alain Morin (CAM) chargé des travaux, des coprésidents de la campagne de financement, messieurs Rudy Pelletier et Louis Cloutier, ainsi que de plusieurs membres du conseil d’administration de l’endroit, et de son président, Benoit St-Pierre que le point de presse et la prise de photo ont eu lieu.

Bénéficiaire d’une subvention fédérale issue du programme Bâtiments communautaire Verts et Inclusif (BCVI), l’ancien Couvent de Richmond s’est vu octroyer une aide financière de l’ordre de 80 % de son projet de plus de 3 M$.

Il est important de souligner que cette somme, comme le nom du programme le mentionne, servira aux volets à la fois verts et inclusifs.

Or l’ajout de l’ascenseur s’inscrit dans la première phase dudit projet, soit le volet de l’inclusivité.

Pour ce qui est de la seconde partie favorisant notamment la réduction des émissions de GES et l’amélioration de l’efficacité énergétique, celle-ci devrait débuter au cours de l’année 2026.

Il faut savoir que la construction de cet ascenseur, qui devrait être complétée en septembre selon les données actuelles, est l’un des points culminants d’un projet de réfection et d’amélioration plus global du bâtiment, entamé il y a près de 10 ans maintenant.

Des travaux au niveau de la toiture, l’ajout de gicleurs et autres améliorations avaient déjà fait partie des priorités soulevées en amont afin de sécuriser les lieux et de permettre une utilisation de l’endroit de manière fonctionnelle pour la vingtaine de locataires présents.

L’arrivée d’un élévateur représentera certainement un atout des majeurs pour l’ensemble des utilisateurs.

« Le couvent comprend cinq étages, mais, actuellement, les étages supérieurs demeurent généralement vacants en raison du fait des difficultés d’accessibilité par les escaliers et du transport d’équipements. Ce sont là des enjeux qui ne représenteront plus des problématiques avec les services d’un ascenseur. Nous avons encore la possibilité d’accueillir des organismes, car le bâtiment est présentement utilisé à 85 % environ. En plus du Centre d’Art et de la salle de spectacle en elle-même, nous avons bon nombre de locataires au niveau artistique et communautaire. », de commenter le président Benoît St-Pierre.

Ce dernier tenu à remercier le gouvernement du Canada, la ville de Richmond pour son appui indéniable aux divers projets, de même que M. André Bachand, les membres du C.A., les généreux donateurs et l’ensemble des précieux bénévoles pour leurs implications, ainsi que les coprésidents de la campagne de financement qui bat son plein depuis plusieurs années, Louis Cloutier et Rudy Pelletier.

« On sent très clairement que le couvent Mont Saint-Patrice est un lieu très important pour les autorités de la ville et l’ensemble de la population de la région, c’est vraiment clair que les gens y tiennent. », de conclure, M. St-Pierre.