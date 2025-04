La campagne du Pain partagé se déroulera le 18 avril

Val-Saint-François — La campagne de Pain partagé de Caritas Estrie se déroulera cette année le 18 avril prochain. Dans la région, plusieurs points de vente sont prévus.

Ainsi, de 9 h à 16 h, les gens pourront se procurer le Pain partagé dans le stationnement de la salle des Chevaliers de Colomb à Windsor (5 rue Greenlay) ainsi qu’au Maxi (1165, rue Maurice-Bachand). Le stationnement de l’ancien Provigo est un autre endroit où les gens pourront se rendre.

À Saint-Claude, le Pain partagé sera disponible de 9 h à 13 h, dans le parc de stationnement de l’hôtel de ville (295, rue de l’Église) à l’entrée de la baie Boissonneault.

Finalement, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, les gens pourront se rendre de 9 h à 12 h dans le parc de stationnement de la caserne de pompier (94, rue Principale).

La 63e campagne du Pain partagé de Caritas Estrie sera coprésidée par Louis Délisle et Sabina Kapetanovic, copropriétaires du Marché Prospect à Sherbrooke.

Ces deux entrepreneurs seront appuyés par 4000 bénévoles à travers toute la région de l’Estrie

« À Caritas Estrie, nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur de généreux bénévoles qui consacrent du temps et de l’énergie à la réussite de la campagne du Pain partagé. J’ai accepté de coprésider cette campagne, car les valeurs fondamentales d’Entraide de Caritas Estrie me rejoignent profondément », souligne Louis Délisle

« C’est un honneur pour moi de coprésider cette 63e campagne qui est essentielle pour financer des projets de lutte à la pauvreté et l’injustice sociale. Tout comme Caritas Estrie, l’entraide et la solidarité pour une société inclusive me tiennent à cœur », renchérit Sabina Kapetanovic.

Les sommes recueillies par Caritas Estrie serviront à soutenir des projets présentés au Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice en Estrie ; en 2024, plus de 85 projets ont été financés.