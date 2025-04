Défi OSEntreprendre : dévoilement des lauréats

Windsor — Le 27e gala du Défi OSEntreprendre de la MRC du Val-Saint-François a permis de couronner les lauréats 2025.

La remise des prix s’est déroulée le jeudi 3 avril au parc de la Poudrière.

Les organisateurs ont remis deux prix dans le volet Création d’entreprise, un dans la catégorie Commerce ; l’autre dans la catégorie Innovations technologique et technique. Une entreprise a également été honorée dans le volet Faire affaire ensemble, qui a pour but de valoriser les pratiques d’approvisionnement chez les fournisseurs locaux.

Les gagnants

Ainsi, dans le volet « Création d’entreprise », sous la rubrique « Commerce », c’est l’entreprise « Cantons mange de Windsor » qui a remporté la victoire. Elle se spécialise dans l’offre de produits locaux, avec boucherie, fruits et légumes, plats préparés, épicerie fine. L’entreprise devrait ouvrir ses portes en début juillet.

Toujours dans le volet Création d’entreprise, catégorie Innovations technologique et technique cette fois, l’entreprise Frigomenté, du Canton de Melbourne, a mérité les grands honneurs. Il s’agit d’une entreprise qui offre des produits de réfrigération fabriqués localement avec une faible empreinte carbone. L’usine sera située à Richmond.

Finalement, dans le volet Faire affaire ensemble, c’est le Domaine Nokomis de Stoke qui a vu ses efforts récompensés. C’est une entreprise active dans le secteur des boissons alcoolisées, produits du terroir.

Lors de l’événement, trois prix totalisant 750 $ ont été remis aux lauréats.

« C’est un grand mouvement québécois faisant rayonner les initiatives entrepreneuriales. L’équipe de développement du Val-Saint-François est responsable du Défi pour notre territoire à l’échelon local. Ce soir, nous avons l’occasion de souligner l’esprit entrepreneurial présent dans le Val-Saint-François », de dire Pierre Tétreault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Volet régional

Il s’agissait en fait du volet local du Défi. Les lauréats seront en lice pour le volet régional, dont la remise de prix aura lieu le 24 avril à Bromont.

Louis-Philippe Laplante, conseiller aux entreprises à la MRC du Val-Saint-François, a salué le courage et la détermination des entrepreneurs qui ont participé au Défi, plus particulièrement dans le volet Création d’entreprise. Il a aussi souligné l’importance du volet Faire affaire ensemble et des entreprises adoptant cette philosophie dans la mouvance économique actuelle.