Val-des-Sources - « Les cuisines collectives changent le monde » : voilà le thème sous lequel la 29e Journée nationale des cuisines collectives sera célébrée cette année.

Ainsi, depuis 1997, l’événement qui sera souligné partout en province le 26 mars prochain a pour but de mettre en lumière le rôle essentiel des cuisines collectives comme solution à la solitude et à l’isolement.

Bien enraciné dans la MRC des Sources, l’organisme Cuisines Amitié de la MRC des Sources est engagé envers sa communauté depuis de nombreuses années. Il souhaite profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes les municipalités de son milieu.

L’objectif est de les inciter à s’engager davantage dans le mouvement et à reconnaître formellement la Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) chaque année. Cette démarche vise à rappeler l’importance de ces espaces de partage et de convivialité. L’opinion publique, les médias et les autorités gouvernementales doivent accorder de l’importance au droit à l’alimentation pour tous.

Les Cuisines Amitié des Sources, ce sont 35 équipes de personnes qui préparent plus de 15 475 repas par an, profitant ainsi directement ou indirectement à plus de 500 personnes.

« Dans le contexte économique difficile que nous traversons, les organismes qui offrent des activités de cuisine collective font preuve, une fois de plus, de créativité, de débrouillardise et de résilience afin de soutenir les personnes participantes. Les cuisines collectives rassemblent leurs membres autour des quatre grandes étapes : planification, approvisionnement, cuisson et évaluation. Elles offrent ainsi des espaces bienveillants, inclusifs et accueillants, où chacun peut cuisiner en toute convivialité. », mentionna l’actuelle directrice de l’organisme, Mme Émilie Lalancette-Néron.

Cette dernière ajouta que, grâce au travail réalisé par l’équipe d’animatrices, ce sont plus de 159 membres, quatre écoles et huit organismes du territoire qui participent aux activités de cuisines ayant lieu au 412 du boulevard Simoneau à Val-des-Sources.