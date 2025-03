Itinérance : peu de ressources dans la Val-Saint-François

Richmond — Parce que peu de ressources dédiées à l’itinérance sont disponibles, le portrait des sans-abris dans la MRC du Val-Saint-François est difficile à établir. Mais, le phénomène existe. Ces gens sont souvent de passage dans la région. L’itinérance prend de l’ampleur et le visage de ceux qui se retrouvent dans la rue est différent que dans les grands centres urbains.

Le sans-abri est souvent de passage dans la région pour se rendre dans un centre urbain plus important, comme Sherbrooke et Drummondville. Souvent, il se sert de son réseau de contacts pour trouver à se loger temporairement. On le retrouve aux abords des pistes cyclables, de la rivière ou du chemin de fer. Il peut aussi dormir dans son véhicule automobile. Le problème se manifeste surtout en saison estivale.

Un des facteurs de risques est certes les problèmes de santé mentale. Le Rivage s’intéresse particulièrement à cette clientèle.

« Nous n’avons pas de financement en itinérance. Donc, nous ne traitons pas de cas directement lié à cette problématique. Mais, nous en avons vu, surtout l’été. Ce que nous entendons, ce sont des gens qui se logent temporairement chez des amis en épuisant leur réseau. Il s’agit en fait d’itinérance cachée. Ici, nous n’avons pas de refuge pour les situations de crise. Il n’y a pas de logement temporaire. Les gens sont souvent redirigés vers Drummondville ou vers Sherbrooke. Il y a aussi des gens qui dorment dans leur voiture », souligne Sophie Brasset, responsable générale et des affaires administratives au Rivage.

Ainsi, parce qu’il n’y a que très peu de ressources, les gens en situation d’itinérance ne font que passer dans la région du Val-Saint-François.

« Les conditions pour ces gens ne sont vraiment pas favorables. Ce serait bien qu’une ressource soit dédiée exclusivement à l’itinérance. Il ne faut pas confondre l’itinérance et la santé mentale. Il peut y avoir un lien entre itinérance et santé mentale, mais pas nécessairement. La mission du Rivage n’est pas là. Nous n’avons pas de financement pour répondre à cette clientèle. Nous pourrions par exemple avoir une place pour les accueillir temporairement, un genre de petit refuge », déplore Mme Brasset.

En fait, il existe un comité itinérance dans le Val-Saint-François, mais, encore une fois, sans financement. « Si une personne cogne à notre porte, nous avons de la nourriture à lui donner. Nous pouvons aussi lui offrir un lieu pour la journée. Mais, la soirée venue, nous devons fermer nos portes. Nous n’avons pas les ressources nécessaires pour offrir plus. C’est un service manquant dans la région. Ici, nous travaillons beaucoup en prévention avec les déterminants sociaux de la santé mentale, avant que ces gens ne perdent leur logement », de dire Mme Brasset.

Selon elle, il s’agit d’un manque de service flagrant sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François. « Il y a plusieurs territoires plus ruraux qui sont pris avec ce problème au Québec. Nos infrastructures ici ne nous permettent pas d’aller plus loin dans l’aide à cette problématique. Et il y a plus de sans-abris qu’auparavant », termine la responsable générale et des affaires administratives au Rivage, qui a pignon sur rue à Richmond.