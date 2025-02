Les sentiers pédestres Quatre Saisons présenteront la 6e édition de la randonnée aux Flambeaux

Val-des-Sources — Jouissant d’une participation toujours fort intéressante, la randonnée aux Flambeaux du comité des sentiers pédestres Quatre Saisons se tiendra le samedi 22 février prochain à Val-des-Sources.

Organisé en partenariat avec la ville de Val-des-Sources, l’événement en sera cette année à une sixième édition. Cette activité tout à fait gratuite se déroulera comme par le passé de 19 h à 21 h dans le sentier principal du Geai bleu.

Rappelons que la tenue de cet événement a pour objectif principal d’offrir un parcours de sécuritaire s’adressant à tous les types de randonneurs et de tous âges. Des flambeaux érigés à tous les 300 pieds environ auront pour effet d’assurer une visibilité adéquate aux participants ainsi qu’apporter une ambiance des plus chaleureuses. Musique, feu de camp et chocolat chaud viendront également agrémenter le moment de belle façon.

« C’est toujours emballant de voir des familles entières venir y participer », souligna monsieur Claude Smith, membre organisateur de la randonnée. Historiquement ce sont entre 150 et 200 personnes qui se déplacent chaque année afin de participer à cette randonnée nocturne.

Aucune réservation préalable n’est nécessaire afin de participer et prendre note que l’accessibilité au sentier peut se faire par l’entrée située à l’intersection des rues Filtre et Fillion ou encore via le stationnement de l’usine de filtration, du 633 boulevard Simoneau.