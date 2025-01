Une friperie à l’école Saint-Philippe de Windsor

Windsor — Domtar et les employés de l’usine de Windsor ont terminé l’année 2024 dans la générosité. En tout, plus de 6000 $ ont été remis à des organismes dans la collectivité. À ce montant s’ajoutent de nombreuses denrées non périssables et des cadeaux pour 57 enfants issus de milieux défavorisés. Lors du party de Noël des employés, 5624 $ ont ...