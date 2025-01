Domtar et ses employés engagés pour un temps des fêtes magique

Windsor — Domtar et les employés de l’usine de Windsor ont terminé l’année 2024 dans la générosité. En tout, plus de 6000 $ ont été remis à des organismes dans la collectivité. À ce montant s’ajoutent de nombreuses denrées non périssables et des cadeaux pour 57 enfants issus de milieux défavorisés.

Lors du party de Noël des employés, 5624 $ ont été récoltés pour Action Partage et pour les Chevaliers de Colomb, incluant une contribution directe de Domtar de 4000 $.

Lors du Noël des enfants — une activité destinée aux enfants des employés de l’usine —, 750 $ en denrées non périssables ont été remis à Action Partage. Un don de 700 $ a également été remis à l’organisme afin d’aider les gens dans le besoin de la région.

Des denrées supplémentaires ont aussi été récoltées cet hiver pour le Centre d’action bénévole.

Tout au long du mois de décembre, les employés de l’usine se sont mobilisés afin de parrainer 57 enfants représentant 22 familles de la région. Chaque enfant a reçu plusieurs cadeaux grâce aux lutins de l’usine. Cette initiative réalisée avec les Chevaliers de Colomb est en place depuis plusieurs années déjà.

« Je tiens à remercier les employés de l’usine d’avoir participé dans ces nombreuses occasions de donner à notre communauté, souligne Marc Barrette, directeur général de l’usine Domtar de Windsor. La majeure partie de ces dons et activités n’aurait pas été possible sans leur générosité et leur implication. »