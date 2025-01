Le Club Aramis de Val-des-Sources contribue au soutien alimentaire de plusieurs familles

Val-des-Sources — À l’instar de quelques autres organismes, tels que les Filles d’Isabelle ou encore les Chevaliers de Colomb de la région, le Club Aramis de Val-des-Sources travaille avec cœur depuis plus d’une vingtaine d’années maintenant afin de venir en aide aux gens dans le besoin dans le temps des fêtes.

Ainsi, cette année, le comité des paniers de Noël formé de Mathieu Lefebvre, Keven Bedard, Marie-Pier Letendre, Yvan Martel a joint leur voix à celle de leurs nombreux bénévoles afin de remettre des paniers de Noël complets à 11 familles de la région.

La livraison qui a eu lieu au matin du samedi 21 décembre aura permis de remettre des paniers d’une valeur oscillant entre 450 $ à 550 $ dépendamment des besoins évalués et ciblés pour chacun.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu répondre favorablement aux besoins de toutes ces familles aujourd’hui. C’est gratifiant c’est certain, car il s’agit d’une hausse substantielle pour notre groupe qui avons été en mesure de doubler l’aide apportée l’an dernier, alors que nous avions pu confectionner des paniers pour cinq familles de la région à ce moment. Je me dois de remercier sincèrement l’ensemble des membres des Aramis, leur épouse et leur famille pour tout le travail et le soutien apporté. Bien entendu un très grand merci à tous les membres du comité organisateur qui ont œuvré depuis plusieurs mois à la réalisation de cette journée. On constate que les besoins sont grandissants d’année en année et que cette cause rallie les gens de toute communauté. En effet, je tiens à dire un énorme merci aux précieux et généreux donateurs de notre région immédiate, mais aussi de nos partenaires financiers qui nous proviennent d’aussi loin que Victoriaville, Sherbrooke et leurs alentours. Ce n’est pas banal de pouvoir compter sur leur appui, alors que ces derniers endossent pleinement la cause et nous font confiance pour transposer, par nos actions, leur aide aux familles dans le besoin. Parmi les quelques 30 partenaires, mentionnons, entre autres, les entreprises Béton Bédard, Ciment Ro-No ltée, la ville de Val-des-Sources ainsi que la Fondation des pompiers local, BiosBois analytique, le Quillorama de même que les Résidences Kent Cardinal pour ne nommer que ceux-là. Sincèrement, un très grand merci à toutes et à tous de permettre d’apporter un peu de chaleur et de réconfort en ces temps des fêtes. », de commenter avec gratitude Mathieu Lefebvre, responsable du comité organisateur.

Ce dernier ne manqua pas de souligner au passage l’apport des autres organismes du milieu qui œuvrent également au bien-être des gens de la collectivité.

« Je salue leurs implications et nous travaillons d’ailleurs toujours de concert avec les Filles d’Isabelle, notamment, afin de nous assurer qu’il n’y ait pas de doublons dans les livraisons et que nous puissions ainsi desservir un maximum de familles. », de conclure fièrement, M. Lefebvre.