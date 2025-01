La famille Durocher berce une cinquième génération

Danville - Il y aura maintenant bientôt un an que l’initiative communautaire d’entraide alimentaire libre et volontaire, « Le Ptit Déj en suspens », a vu le jour au restaurant la Binerie du Carré à Danville et elle s’avère encore plus que jamais d’actualité. Lancé officiellement le 24 janvier 2024, le déjeuner prépayé, offert dans la lignée ...