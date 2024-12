Une collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés d’un incendie à Danville

Danville — Un important incendie a complètement ravagé des bâtiments de ferme au matin du dimanche 8 décembre dernier à Danville.

C’est vers 8 h que les pompiers ont été appelés à se rendre à la ferme Perrly Welsh, située au 591 du chemin Craig, afin de combattre un feu sévissant à la fois dans une grange abritant plus d’une cinquantaine de vaches laitières, de même qu’un bâtiment équestre.

Selon des informations recueillies auprès de la population, la propriétaire des lieux, appuyée de ses filles, aurait tenté de faire évacuer l’ensemble de leurs 13 chevaux, mais finalement cinq d’entre eux ont malheureusement péri dans les flammes.

Le brasier de forte intensité aura également complètement détruit la ferme laitière. Interpellée et profondément touchée par la cause, une proche de la propriétaire éprouvée, Julie-Ann Logan, lança une collecte de fonds sur la plateforme en ligne gofundme.com, afin de recueillir des fonds pour aider à reconstruire la ferme.

« […] la ferme Perrly Welsh, une ferme familiale de troisième génération située à Danville, a été ravagée par un incendie dévastateur. En moins d’une heure, il ne restait que des cendres. Annie Demers, propriétaire et membre active de plusieurs associations équestres depuis plus de 30 ans, a tout perdu. 5 de ses 13 chevaux bien-aimés ainsi que la grange, qui abritaient 50 vaches laitières, une source essentielle de leur subsistance. Cette ferme est bien plus qu’un lieu de travail : c’est un patrimoine familial, transmis de génération en génération, et un symbole de dévouement à la communauté. Aujourd’hui, Annie et sa famille font face à une épreuve difficile et tentent de reconstruire leur vie et leur ferme. Nous avons lancé une campagne GoFundMe pour leur venir en aide et cherchons à sensibiliser davantage de personnes à leur situation. », de souligner notamment Mme Logan.

Pour tous ceux et celles qui aimeraient contribuer en supportant la cause, il est possible de le faire en se rendant à l’adresse https://gofund.me/b5d6b7f6.