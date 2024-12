Danville — C’était définitivement une journée de féérie à Danville le samedi décembre, alors que se tenait la journée des Fêtes danvilloises.

Pour l’occasion, le cœur du village avait été fermé à la circulation, afin de laisser place aux petits kiosques et aux marchands sur place. Maquillages, bricolages, marché de Noël à l’Église Trinity, animations de rues, conte, chasse aux lutins, feux de foyer extérieur, musique, cérémonie d’illumination du Sapin, nourritures et breuvages chauds étaient notamment au rendez-vous de cette journée qui a connu son apogée avec la superbe parade du père Noël.

Fort d’un tout nouveau parcours cette année, le convoi magique prenait le départ de la cour de l’école primaire anglophone ADS pour ensuite emprunter la rue Water jusqu’au « Carré » et finalement terminer son passage à la hauteur de l’Église catholique Saint-Anne de Danville.

Une fois de plus organisé avec brio par Mme Joannie Filion et son équipe, la parade aura su captiver petits et grands, alors que quelques centaines de personnes s’étaient massées le long du parcours, ainsi qu’au cœur des fêtes danvilloises au centre-ville, afin d’assister au passage du père Noël et des voitures qui l’escortaient.

En entrevue téléphonique, Mme Filion désira remercier la population de leur participation, la ville de Danville, ainsi que tous les partenaires et contributeurs qui ont rendu l’activité possible.

Cette dernière conclue en soulignant que l’activité familiale qu’est la chasse aux lutins se poursuivra et sera de nouveau disponible gratuitement pour la période du congé des fêtes, alors que du 20 décembre au 5 janvier, les gens pourront parcourir les énigmes et indices à travers la ville de Danville, afin de dénicher les 10 lutins cachés.

« Cette fois il ne s’agit pas d’un concours en tant que tel, mais bien une activité dans le seul but d’amuser et de divertir toute la famille. Il y aura deux versions de trajets possibles et les feuilles de la chasse aux lutins seront disponibles dans l’aire du guichet automatique de la caisse Desjardins. », a-t-elle mentionné.