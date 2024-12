Club joyeux de l’âge d’or de Richmond-Melbourne se porte bien !

Richmond — Après avoir passé une période pandémique plus difficile, le Club joyeux de l’âge d’or de Richmond-Melbourne a repris sa vitesse de croisière. Par exemple, le souper de Noël a attiré 157 personnes au centre communautaire.

Le souper de Noël s’est tenu le 29 novembre dernier. « C’est un grand rassemblement. C’était vraiment agréable d’accueillir les gens dans une salle complètement rénovée par les autorités municipales de Richmond. C’est toujours le dernier vendredi de novembre », de dire Gracia Labonté, présidente du Club joyeux de l’âge d’or de Richmond-Melbourne.

« Des gens de Richmond et des paroisses environnantes étaient au rendez-vous pour cette rencontre des Fêtes débutant par un souper traditionnel et une soirée dansante avec le duo Estelle et Ray qui a fait bouger les gens de façon très agréable. De nombreux tirages de cadeaux ont également fait partie de la soirée », souligne la présidente.

Les députés André Bachand et Alain Rayes étaient présents, tout comme le maire de Richmond, Bertrand Ménard, et le curé Benoit Houde.

« Ce sont des moments que les gens ont beaucoup appréciés. Nous avons reçu beaucoup de félicitations de part et d’autre », affirme Mme Labonté.

Le Club joyeux de l’âge d’or de Richmond-Melbourne compte maintenant 116 membres. La carte de membre vendu au coût de 40 $ par année donne accès à une panoplie d’activités gratuites.

« Les gens doivent venir participer à nos activités. Il s’agit d’une très bonne façon de s’amuser. Il y a une belle communication », mentionne-t-elle

La présidente se dit reconnaissante par rapport aux gens qui lui accordent des subventions permettant à l’organisme d’évoluer, comme le député André Bachand et les municipalités de Richmond, Cleveland et Melbourne.

« Nous avons travaillé très fort pour redresser le Club joyeux de l’âge d’or de Richmond-Melbourne », insiste Mme Labonté.

Selon le député André Bachand, le Club joyeux de l’âge d’or de Richmond-Melbourne permet à bien des gens de briser l’isolement.

« C’est un organisme que nous soutenons financièrement tous les ans. Ça me fait toujours plaisir de prendre part au traditionnel souper de Noël. C’est un organisme qui s’est bien remis de la période pandémique. C’est un lieu de rencontre vraiment important pour la communauté », soutient le député Bachand.