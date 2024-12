Céline Fréchette est récipiendaire du prix Hommage ainés — Estrie 2024

Saint-Adrien - Le 5 novembre dernier, le gouvernement du Québec tenait la 25e cérémonie de remise des prix Hommage ainés et une personnalité de la région, Mme Céline Fréchette, s’est vu décerner la prestigieuse reconnaissance pour la région de l’Estrie.

Au cœur d’une soirée regroupant des personnes ainées représentant chacune des régions de la province, la résidente de Saint-Adrien a vu son engagement bénévole exceptionnel être souligné de belle façon.

En effet, en un peu plus de 50 ans de bénévolat, la lauréate a su s’investir auprès des Filles d’Isabelle et également pu prendre sous sa tutelle les femmes des Chevaliers de Colomb en créant le groupe Les Dames colombiennes pour se regrouper, s’entraider et, surtout, pour faire réaliser à ces dernières qu’elles n’étaient pas simplement les accompagnatrices de leurs maris, mais qu’elles avaient une réelle importance et utilité dans la société.

Mme Fréchette s’est remarquablement démarquée dans son milieu, alors que cette dernière fut notamment élue marguillère en plus de s’impliquer pendant 20 ans dans le comité de la Fabrique, soit jusqu’à la vente de celle-ci.

Par la suite, afin de pallier l’absence de services dans sa paroisse, Mme Fréchette et son mari ont ouvert une maison d’hébergement de six chambres pour les personnes aînées dans le besoin.

Parallèlement, elle a fait partie du conseil d’administration de la FADOQ et s’est engagée dans le comité de pilotage pour que la municipalité de Saint-Adrien obtienne la certification MADA.

Le député de Richmond M. André Bachand adressa par ailleurs de très bons mots à l’endroit de la récipiendaire estrienne.

« Le parcours et les accomplissements de Mme Fréchette sont une inspiration pour notre communauté. Je la remercie pour son engagement remarquable, qui a été mis en lumière lors de ce 25e Prix Hommage aîné. Elle s’investit avec cœur et énergie dans notre communauté, et cette reconnaissance est pleinement méritée. », a-t-il mentionné.

Pour sa part, la ministre responsable des Ainés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger souligna l’importance de mettre en lumière l’engagement et l’implication communautaire des gens « Cette remise de prix vient reconnaitre l’engagement exemplaire de personnes aînées bénévoles qui font une réelle différence dans leur milieu. Leurs actions et leur volonté d’entraide sont inspirantes et démontrent sans équivoque que l’âge n’est pas un frein à une vie enrichissante et stimulante. Félicitations à toutes les lauréates et tous les lauréats ! »