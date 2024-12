La branche Lions des Sources présente les gagnants du concours

Val-des-Sources — Une fois de plus, cette année, le concours des affiches de la paix de la branche Lions des Sources aura connu une participation fort intéressante, alors que plus d’une centaine de jeunes âgés de 11 à 13 ans auront laissé exprimer leurs arts sur la paix.

Instauré il y a plus de trente ans, ce concours annuel instauré par l’Association Internationale des clubs Lions propose aux jeunes de réfléchir sur un thème particulier et, cette année, celui-ci était « La paix sans limite ».

Parrainée par le membre Lions Pauline Dubois-Landry, cette compétition amicale aura vu trois classes de niveau secondaire, chapeauté par l’enseignant Pascal Simon à la polyvalente l’Escale participer, tandis que les enseignantes Julie Élément et Dominique Cadorette instaurèrent le concours auprès de leur classe primaire respective à l’école La Passerelle de Val-des-Sources.

Fiers de promouvoir la paix auprès des jeunes par l’entremise de ce concours, les membres de la branche Lions des Sources ont récemment procédé à la remise des bourses aux gagnants de chacune des classes.

Les artistes en herbes remportant la première place se méritaient la somme de 50 $, le second 30 $ et le dessin se classant en 3e position octroyait à son jeune concepteur la bourse de 20 $.

Les trois artistes ayant remporté les premières places des classes en compétitions à l’école L’Escale sont : Philias Darveau, Jason Lévesque et Julien Watson-Morin.

À l’école La Passerelle, Anne-Soleil Brochu et Félicia Boutin se sont également mérité une bourse de 50 $ chacune pour leur travail créatif.

En terminant, les membres Lions désirent féliciter l’ensemble des participants à l’édition du concours des affiches de la paix 2024 et profiter de l’occasion pour remercier l’engagement des enseignants susmentionnés dans le soutien à la cause et la promotion de la paix.