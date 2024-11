La police met la population en garde contre vols de colis

Windsor – Le manque de denrées non périssables au Centre d’action bénévole de Windsor et région rend les dépannages alimentaires plus ardus. « Nos tablettes sont vides », lance d’entrée de jeu Nathalie Boisvert, directrice générale de l’organisme. Dans ce sens, le Centre d’action bénévole de Windsor et région mène pour une première fois la ...