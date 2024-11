La 85e guignolée des Chevaliers de Colomb dans les Sources

Actualités-l’Étincelle — Les chevaliers de Colomb du district 87-05 rassemblant les conseils 3322 de Danville, 9537 de Wotton, ainsi que le conseil 9894 regroupant les secteurs de Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor et Val-des-Sources, tiendront leur guignolée annuelle le dimanche 1er décembre prochain.

L’événement, qui se déroulera de 9 h à midi, en sera à une 85e édition dans les Sources et permettra une fois de plus de recueillir des dons, afin de venir en aide aux plus démunis de notre communauté, non seulement lors de la période des fêtes, mais tout au cours de l’année.

Frères chevaliers et bon nombre d’équipes de bénévoles, seront d’offices aux abords de quelques artères de circulations de la MRC et/ou sillonneront les rues des différentes municipalités pour aller de porte en porte, afin de solliciter la générosité des gens du milieu.

Cette levée de fonds caritative se veut toujours des plus importantes pour l’organisme qui lutte sans relâche à tenter d’amoindrir au maximum les besoins qui, eux, se veulent cependant toujours grandissants.

Pour de plus amples informations ou pour apporter un soutien à la démarche de l’organisme, les gens sont invités à prendre contact avec le conseil des chevaliers de Colomb de leur secteur.