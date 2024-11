Un 100e anniversaire pour Maurice Paquet

Val-des-Sources — Né le 19 novembre 1924 M. Maurice Paquet, un résident de Val-des-Sources, célébra donc récemment son 100e anniversaire de naissance. Désireux de souligner l’événement peu commun, le député de Richmond, André Bachand, rendit une digne visite au centenaire, lui remettant notamment une lettre signée de la main du premier ministre du Québec, M. François Legault.

Ayant contribué à sa façon au développement de la région, M. Paquet aura œuvré à la mine Jeffrey en plus de travailler comme concierge à l’école primaire d’Asbestos au cours de sa carrière.

Marié à dame Géraldine Gendron le 14 septembre 1946, le couple a eu neuf enfants, soit cinq garçons et quatre filles.

Durement mis à l’épreuve par la vie avec la perte de son épouse en 1978, de même qu’un fils qui n’était âgé que de 18 ans à l’époque, M. Paquet compte aujourd’hui sur des jours plus heureux et une famille qui totalise maintenant 14 petits-enfants.

Grand adepte de lecture, Maurice Paquet aime également les cartes, le camping, la chasse, la pêche, la danse, de même que réciter le chapelet. Homme positif, honnête, respectueux et spirituel, il s’est impliqué de façon importante dans sa communauté, notamment auprès de la chorale.

« 100 ans, ce n’est pas rien. Ça fait maintenant un siècle que Maurice Paquet vit, anime, contribue et s’implique au développement de notre belle région. Que ce soit par son approche chaleureuse et humaine auprès de sa famille, par son enthousiasme contagieux ou par de fiers coups de main rendus à des gens ou des organismes de la région, il a agi en tant que bâtisseur et nous ne pouvons que l’en remercier. Joyeux centenaire M. Paquet », de souligner André Bachand.