« Nos tablettes sont vides » - Nathalie Boisvert, CAB Windsor et région

Windsor – Le manque de denrées non périssables au Centre d’action bénévole de Windsor et région rend les dépannages alimentaires plus ardus. « Nos tablettes sont vides », lance d’entrée de jeu Nathalie Boisvert, directrice générale de l’organisme.

Dans ce sens, le Centre d’action bénévole de Windsor et région mène pour une première fois la campagne « Opération denrées – une denrée, c’est bien, mais deux, c’est mieux ». Bien sûr, les dons en argent sont acceptés.

Ainsi, jusqu’au 11 décembre, le CAB de Windsor et région fait appel à la générosité des gens pour être en mesure d’aider les plus démunis. La population est donc invitée à venir déposer des denrées non périssables dans les locaux du Centre d’action bénévole, situé au 54, rue Saint-Georges, à Windsor.

Le CAB de Windsor et région vise également les milieux de travail. « Il serait fort apprécié que les gens dans leur milieu de travail procèdent à une collecte de denrées non périssables », d’ajouter la directrice générale.

Par ailleurs, certaines écoles de la région ont confirmé leur participation à la collecte de denrée non périssable.

« Pour nos frigos et pour nos congélateurs, la situation est bonne. Nous arrivons tout de même à satisfaire à la demande. Mais, du côté des denrées non périssables, c’est beaucoup plus difficile. Nos tablettes sont vraiment dégarnies », souligne Mme Boisvert.

La population répond déjà à l’appel du Centre d’action bénévole de Windsor et région. « Nous avons reçu des dons de la population. Ça commence bien cette campagne », affirme la directrice générale du CAB de Windsor et région.

Selon elle, la situation actuelle est très difficile pour bien des familles. Les prix ont explosé. « L’essence, le logement, l’épicerie ont augmenté d’une façon significative. Et les salaires n’ont pas nécessairement suivi », déplore Mme Boisvert.

Le visage de la pauvreté a bien changé au cours des dernières années. « La clientèle a changé. Avant, il y a quelques années, les bénéficiaires de la sécurité du revenu représentaient la majorité des gens qui déposaient des demandes d’aide alimentaire. Maintenant, il y a des travailleurs qui cognent à notre porte pour ce genre de service. Les salaires n’ont pas suivi. Ce n’est pas évident pour les gens qui travaillent au salaire minimum », soutient-elle.

En fait, le Centre d’action bénévole de Windsor et région offre un service de dépannage alimentaire bien balisé. « Nous rencontrons les gens ; nous réalisons leur portrait budgétaire. Il y a ensuite plusieurs échelons », mentionne-t-elle.

En 2023, Le CAB de Windsor et région ont effectué 813 dépannages alimentaires et distribué 29 571 kilogrammes de nourriture pour une valeur de 295 000 $.

« Parce que c’est le temps des Fêtes, nous mettons l’accent sur cette collecte de denrée, mais il faut dire que nous acceptons les dons durant toute l’année », termine Mme Boisvert.