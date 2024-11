La région célèbre le jour du Souvenir

Actualités — L’Étincelle — Ils étaient nombreux à célébrer le jour du Souvenir dans la région desservie par le journal Actualités — L’Étincelle. À cette occasion, quelques photos ont été captées.

Ainsi, des cérémonies ont eu lieu à Windsor, à Danville et à Val-des-Sources. Richmond aussi a souligné l’événement.

Le jour du Souvenir commémore l’armistice du 11 novembre qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Il est célébré au Canada depuis 1919. Et depuis 1931, ce jour est également commémoré pour rappeler les sacrifices des Canadiens faits lors des conflits auxquels le pays a été engagé.

Plusieurs ont alors déposé des couronnes de fleurs au pied du cénotaphe à la mémoire de ceux et celles morts au combat. Comme la tradition le veut, les gens ont déposé leur coquelicot sur la structure.

« Le 11 novembre de chaque année, les Canadiens observent un moment de recueillement en silence, en hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en temps de guerre, de conflit à travers le monde, et en ce qui concerne le maintien de la paix. Nous nous souvenons ainsi des plus de 2 300 000 personnes qui ont servi tout au long de l’histoire de notre pays et des plus de 118 000 qui ont fait le sacrifice ultime. Nous avons la possibilité de nous souvenir des efforts déployés par des Canadiens exceptionnels. Le 11 novembre, nous portons le coquelicot, nous gardons deux minutes de silence en signe d’hommage, et nous pouvons assister à une cérémonie de commémoration à la mémoire des Canadiens morts à la guerre. », de souligner Guy-Charles Amnotte, officier de liaison média pour la Filiale 041.