Un tout nouveau calendrier-bottin pour les aînés du Val-Saint-François

Melbourne — Lancé par la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François, le tout nouveau calendrier-bottin 2025 est maintenant disponible dans les centres d’action bénévole de Valcourt, de Richmond et de Windsor.

Le lancement s’est déroulé le jeudi 31 octobre dernier au Centre de ski de fond Richmond-Melbourne devant plusieurs dignitaires locaux.

« C’est une ressource précieuse en références. C’est de mettre en lumière les aînés au parcours inspirant, de véritable modèle pour leur entourage. C’est d’informer les aînés sur les différents services offerts. C’est aussi de rejoindre tous les aînés dans la communauté », a souligné Joanne Garner, la maître d’œuvre du projet à la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François.

Dans ce calendrier-bottin, la table de concertation rend hommage à douze aînés du Val-Saint-François (un chaque mois) et livre des informations pertinentes sur les services offerts dans la communauté.

« J’aimerais remercier la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François qui prend le temps, l’énergie et les efforts pour mettre en valeur les aînés de notre région. Vous êtes des atouts et vous avez contribué et vous continué de contribuer par votre implication. Nous en avons besoin dans toutes nos organisations » de dire Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska, présent lors du lancement.

La réalisation s’est déroulée de mars à novembre. Les responsables du projet ont reçu 36 propositions. Un choix difficile a dû être fait pour en choisir 12.

Lors de la conférence de presse, chacun des aînés du calendrier a reçu son récit de vie complet élaboré par Joanne Gardner.

« C’est vraiment un privilège de vous avoir rencontrés et de vous écouter. Chaque personne a une histoire unique et précieuse, riche d’expériences et de défis. Partager son histoire avec ses proches, ça renforce les liens au niveau familial et au sein de la communauté. C’est plus qu’un calendrier ; c’est un partage de vie », insiste Mme Gardner.

Marie-Blanche Côté, de Lawrenceville, Réal Noël, du canton de Melbourne, Laurette Lussier, de Saint-Claude, Patrice Desmarais, du canton de Valcourt, Enid Goodfellow, de Cleveland, Fernand Leblanc, de Windsor, Denise Murphy, de Maricourt, Pierre Ball, de Kingsbury, Monique Chaput, de Saint-Denis-de-Brompton, Fernand R. Plante, de Bonsecours, Michèle Girard, de Richmond, et Gérard Robert, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, apparaissent de mois en mois dans le calendrier-bottin.

Trois comités des sages, dans les secteurs de Richmond, Valcourt et Windsor, ont vu à la préparation du calendrier-bottin.

La Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François exprime sa gratitude envers les nombreux commanditaires et donateurs qui ont rendu possible la réalisation de ce nouveau calendrier-Bottin.

« Et nous conservons précieusement les noms des personnes suggérées pour les futures reconnaissances », soutient Mme Gardner.

Pas moins de 4000 exemplaires du calendrier ont été imprimés.