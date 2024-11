Une première rencontre intergénérationnelle à Melbourne

Richmond — La toute première rencontre intergénérationnelle « J’y étais » de partage de mémoires sur le Pays de l’ardoise aura lieu le 24 novembre 2024, de 13 h à 16 h, à la Galerie Perkins, dans la nef de l’église patrimoniale St-Andrew de Melbourne.

L’événement est l’aboutissement de la première collecte de mémoire des témoins de lieux et événements importants pour la communauté du grand Richmond.

Les bénévoles de l’organisme Richmond Histoire et coopération ont identifié des lieux ou des événements encore présents dans la mémoire collective régionale et ont recueilli les témoignages de « ceux qui y étaient ».

Sous forme de captations vidéo et d’artéfacts, cette collecte annuelle est partagée lors d’une grande rencontre-souvenir familiale pour se rappeler ensemble et initier des échanges intergénérationnels sur ces événements qui ont animé et façonné la collectivité.

Un rendez-vous annuel

L’organisme souhaite faire de cette rencontre animée de trois heures un événement récurrent, convivial et familial où chacun, quel que soit son âge, se sentira à l’aise de partager ses souvenirs et d’interpeler les témoins de ces temps révolus. Une animation bilingue facilitera les échanges et on l’espère, la remontée de souvenirs pouvant enrichir les témoignages.

Richmond Histoire et Coopération s’est engagé à identifier chaque année des thèmes pertinents pour la communauté et à financer la collecte et la captation de ces mémoires ainsi que l’événement de partage annuel.

Des bénéfices multiples

Se souvenir, retrouver des traces de cette mémoire et les partager permet le dialogue intergénérationnel et développe le sentiment d’appartenance. Ces témoignages et artéfacts sont également une matière unique qui peut alimenter des expositions, faire rayonner la région ou guider et inspirer des lieux de commémoration ou de festivités.