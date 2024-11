La branche Lions des Sources soutient la MDJ de l’Or blanc

Val-des-Sources — À la fois soucieux des besoins alimentaires qui continuent d’être bien présents dans la communauté, de même que de la réussite scolaire chez les jeunes, la branche Lions des Sources a récemment procédé à la remise d’un appui financier à la Maison des jeunes de l’Or blanc.

Ainsi, les membres Lions ont fait don d’un montant de 300 $ à la direction de l’établissement jeunesse, afin de soutenir le programme de repas à faible déboursé de l’organisme.

En effet il en coûte la très modique somme de 0,50 $ pour bénéficier d’un repas à la MDJ et on compte présentement entre six et douze jeunes à en bénéficier chaque jour. Il est à noter que le coût du repas aide également les jeunes à développer une certaine responsabilisation personnelle face au besoin.

« Le personnel de la Maison des jeunes fait des démarches pour trouver des donateurs qui soutiennent cette cause et croient en la réussite scolaire. Et leurs démarches portent fruit. Voilà le résultat d’un effort collectif de la communauté. Nous souhaitons bon succès à notre relève », de mentionner M. Denis Brouillard, secrétaire de la branche Lions des Sources.