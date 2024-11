Traverser le lac Saint-Jean en hiver pour aider des jeunes atteints du cancer

Wotton - Lorsque l’on parle de traversée du lac Saint-Jean, on pense naturellement à un parcours fait à la nage sous les chauds rayons de l’été, mais il nous vient de tout autres images à l’esprit lorsqu’il est question de faire la traverser sur les eaux gelées de février.

C’est pourtant le défi que se sont lancé Jean-Claude Mailhot et Denis Boulanger, deux résidents de la région qui participeront à la 17e édition du « Double défi des deux Mario », soit une épopée de trois jours et 32 km en raquette et/ou en ski, sur le mythique Lac québécois, le tout afin de recueillir des dons pour soutenir la Fondation Sur la pointe des Pieds qui chapeaute l’événement et œuvre à changer la vie des jeunes atteints du cancer, en leur offrant de participer à des expéditions d’aventure thérapeutique.

Il s’agit d’un organisme bien connu et établi depuis plusieurs années en province, dont la première aventure thérapeutique fut réalisée en 1996.

C’est donc dans l’optique d’apporter du soutien à la cause tout en relevant un défi personnel pour le moins peu banal que les deux hommes affronteront le lac et le froid lors de leur expédition qui se déroulera du 7 au 9 février prochain.

Les aventuriers, dont le nom d’équipe sera Laurel et Hardy, feront partie d’une cohorte d’environ une trentaine de participants, tous accompagnés et savamment supervisés par les membres de l’organisme afin d’assurer la sécurité de tous.

À noter qu’en plus de l’expédition en elle-même, messieurs Mailhot et Boulanger, bénéficiant de l’aide de parents et amis, travaille à la préparation d’un souper-bénéfice, lequel se tiendra ce samedi 16 novembre, 17 h 30 à l’église de Wotton. Il suffit de se présenter sur place où il en coûtera la somme de 30 $ pour un repas spaghetti-salade césar, suivi d’une soirée dansante et karaoké. Les gens sont également invités à apporter leurs consommations.

« J’aimerais simplement prendre le temps de spécifier que 100 % des dons recueillis lors de notre levée de fonds iront à l’organisme, car moi et Jean-Claude défrayons entièrement nos dépenses respectives liées à cette aventure. », de confier Denis Boulanger.