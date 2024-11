Un comité en place pour déterminer l’avenir de l’église Saint-Philémon

Stoke — Un comité travaille actuellement sur un éventuel changement de vocation de l’église Saint-Philémon de Stoke. Dans ce sens, jusqu’au 8 novembre, la population est invitée à signer une lettre appuyant la Corporation de développement socio-économique dans ses démarches avec la paroisse du Bon-Pasteur et le diocèse, propriétaires du bâtiment.

Il pourrait donc s’agir d’un bâtiment communautaire qui serait géré par un OBNL. « L’idée est de faire un bâtiment communautaire avec une partie location pour l’Église. C’est le projet de base. Ça va dépendre de la santé du bâtiment et des coûts qui y sont liés », souligne Serge Éthier, membre du comité responsable du projet.

Des consultations publiques sont prévues afin de permettre à la population de s’exprimer sur le sujet. « Ce sera la façon pour aller chercher des projets communautaires pour l’utilisation de ce bâtiment », affirme M. Éthier.

Conditions

Deux conditions sont nécessaires pour que le projet se réalise. Dans un premier temps, la paroisse du Bon-Pasteur devra renoncer à se prévaloir de l’option d’appel d’offres qui pourrait mener à la vente de l’immeuble. Cette résolution permettrait à la Corporation de développement socio-économique de Stoke de poursuivre ses démarches vers la requalification de l’église.

La paroisse devra aussi s’engager à vendre le bâtiment pour une somme symbolique d’un dollar à un organisme qui verra à mener à bien le processus de transformation.

« Votre soutien, qu’il s’agisse de votre signature ou d’une lettre personnalisée, est crucial pour garantir que l’église Saint-Philémon de Stoke ne soit pas cédée sans que notre communauté ait l’opportunité de créer un projet rassembleur, viable et choisi par et pour notre communauté stokoise », écrit-on dans une lettre adressée aux résidents, aux organismes et aux gens d’affaires de Stoke.

Ces lettres d’appui serviront lors d’une rencontre avec la paroisse et le diocèse prévue au mois de novembre.

« Nous allons utiliser ces lettres pour présenter le projet et pour proposer ce que nous voulons en faire. Nous voulons que l’église de Stoke appartienne à la communauté. Ce n’est pas une simple marchandise à vendre. Nous aurons donc l’appui des citoyens, des organismes et des gens d’affaires », de dire M. Éthier, un médecin à la retraite qui est également président du Conseil de gestion de l’église Saint-Philémon de Stoke.

Dans ce processus de requalification de l’église, des demandes de subventions seront acheminées au mois de mars prochain.

Dans un premier temps, ces subventions serviront à déterminer ce qui est possible de faire à cet endroit selon les limites imposées par le bâtiment. « Ce sera le bilan santé de l’immeuble. En parallèle, nous allons procéder aux consultations publiques. À cette étape, il n’y a pas vraiment de coûts relatifs aux travaux. Ça va nous permettre de développer un plan d’affaires », soutient M. Éthier.

Dans une perspective réaliste, le projet devrait se réaliser d’ici cinq ans.